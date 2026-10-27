Burdescu (ONRC): În doi ani și nouă luni, 20.567 de proceduri de insolvență au fost deschise; majoritatea sunt falimente

Un număr de 20.567 de proceduri de insolvență au fost deschise în perioada 2024 – septembrie 2026, majoritatea fiind proceduri de faliment, respectiv 18.739, a declarat, marți, Valentina Burdescu, directorul Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), la un eveniment de specialitate.

Potrivit acesteia, numărul deschiderii procedurilor de insolvență crește de la an la an cu cifre cuprinse între 5-8%, maximum 10%.

”În actele procedurale transmise de instanțele judecătorești și practicienii în insolvență, situația în perioada 2024 și primele nouă luni ale anului 2026 se prezintă defalcat pe următoarele categorii de informații și proceduri: per ansamblu, situația procedurilor de insolvență deschise în această perioadă – și aici mă refer indiferent că sunt deschise ca proceduri generale sau simplificate, sunt direct proceduri de faliment -, deci absolut toate procedurile care s-au deschis, avem în anul 2024 un număr de 7.417 de proceduri deschise, în anul 2025 avem 7.786 de proceduri deschise. Deci, avem o creștere undeva în jurul cifrei de 5%, maxim 8%, doar prin excepție 10%. Este un trend care se păstrează în ultimii câțiva ani. De la an la an, avem o creștere a deschiderii procedurilor de insolvență în acest procent, în jurul cifrei între 5% și 8%”, a spus Burdescu.

Pentru anul 2026, directorul ONRC a estimat că numărul insolvențelor va urca tot cu 5-8%, în primele noul luni fiind înregistrate 5.364 de proceduri.

”În primele nouă luni ale anului 2026, avem 5.364 de proceduri care s-au deschis până în momentul de față, însă avem în vedere lunile iulie și august în care nu avem, teoretic, foarte multe proceduri deschise, astfel că septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie sunt lunile în care înregistrăm sentințele instanțelor judecătorești privind deschiderea procedurilor de insolvență, iar la sfârșitul anului, într-adevăr, putem să avem un tablou exact a ceea ce se întâmplă în anul 2026. Noi estimăm undeva că și anul acesta va fi o creștere la fel, în jurul cifrei de 5%, poate maximum 8%. În total, în această perioadă de doi ani și nouă luni, 20.567 de proceduri de insolvență au fost deschise. Estimativ, dacă ne raportăm în Registrul Comerțului, acum sunt înregistrate ca firme active din punct de vedere juridic undeva în jurul a 1,5 – 1,6 milioane de firme active, adică nu au niciun incident de dizolvare, lichidare, insolvență sau alt incident comercial. Deci, cumva, la un număr estimativ de 7.000, să zicem maximum 8.000 de proceduri de insolvență deschise pe an, opunem numărul societăților active în Registrul Comerțului, de aproximativ 1,5 – 1,6 milioane, dar aici mă refer atât persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice. Deci, cam aceasta este diferența între numărul total de firme existente și total firme care intră într-un an în procedură de insolvență”, a explicat ea.

Valentina Burdescu a subliniat că majoritatea dintre procedurile deschise sunt proceduri de faliment.

”Fie se deschid direct ca proceduri de faliment în procedură simplificată, fie se deschid ca proceduri generale și apoi, imediat după depunerea raportului, avem o trecere direct la faliment, societatea neîndeplinind condițiile pentru o reorganizare în condițiile Legii 85. Și, astfel, în această perioadă, din cele 20.567 de proceduri de insolvență deschise, 18.739 sunt proceduri de faliment. Asta înseamnă că aceste 18.739 de proceduri de faliment au un deznodământ care este cunoscut încă de la început. Ele vor fi supuse, probabil, închiderii și radierii din Registrul Comerțului, pentru că din faza de faliment, teoretic, nu se mai poate reveni în faza de funcțiune”, a precizat aceasta.

Potrivit sursei citate, top 5 județe pe deschiderile de procedură se păstrează în mod constant, de-a lungul anilor, acestea fiind de fapt județele cu cea mai mare activitate economică. Astfel, Bucureștiul este cel care conduce topul în fiecare an cu privire la deschiderile de procedură, urmat de județele Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș.

”Sunt județele care, teoretic, în fiecare an, au cele mai mari deschideri de procedură. (…) Bucureștiul este tot timpul în top. De exemplu, în această perioadă 2024 – 2026, 3.804 firme, adică aproape 4.000 de firme din 20.000 de firme s-au deschis la nivelul Bucureștiului și următoarele sunt la diferență de 1.600, 1.200, 1.000 și 100. În faliment, la fel, top cinci județe care deschid procedurile de faliment: București, Bihor, Cluj, Ilfov, Timiș. Acestea sunt în continuare”, a subliniat ea.

În ceea ce privește procedurile de reorganizare, ca fază în cadrul procedurii generale de insolvență, numărul acestora este destul de mic, în perioada menționată. Astfel, în 2024, s-au înregistrat doar 374 de proceduri de reorganizare aprobate, adică planul de reorganizare aprobat, și judecătorul sindic a dispus reorganizarea activității în conformitate cu planul aprobat.

În 2025 sunt 380 de planuri de reorganizare aprobate, iar anul acesta, în primele nouă luni din 2026, sunt 351.

”Sunt și planuri care reușesc și societatea, în urma planului de reorganizare, reușește să depășească dificultatea economică și să se întoarcă în starea de funcțiune. Să știți că foarte multe dintre acestea se duc în faliment tocmai ca urmare a faptului că planul este considerat că nu a produs efectele pentru care a fost elaborat”, a menționat oficialul ONRC.

Numărul procedurilor care în momentul de față sunt în derulare pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent că ele au fost deschise în perioada de referință sau în anii anteriori, se ridică la 15.111.

”Deci, din peste 20.000 de proceduri care sunt deschise în această perioadă, 15.000 sunt în continuare, deși vorbim de 2 ani și nouă luni de zile pentru primele care s-au deschis în anul 2024. Evident că ordinea județelor este cam aceeași: București, Bihor, Cluj, Ilfov, Timiș și mai apare și Constanța, de data aceasta”, a arătat Burdescu.

Procedurile care s-au închis în perioada 2024 – 2026 cu radiere din Registrul Comerțului sunt în număr de 18.395, iar 671 de proceduri s-au închis cu revenire în situația anterioară.

”Însă, acestea 671 nu se corelează cu numărul de planuri de reorganizare, pentru că în această cifră sunt și societățile la care se deschid proceduri generale de insolvență, nu ajung în faza de depunere a unui plan de reorganizare de insolvență, iar procedura se închide din alte motive procedurale – fie creditorul renunță la derularea procedurii de insolvență, fie există cumva un acord tacit între creditori și debitori și o parte din aceste proceduri ajung să se închidă, teoretic, până la un plan de reorganizare. Nu este exclus ca multe dintre acestea să le revedem apoi, la o scurtă perioadă de timp, în proceduri din nou în deschidere de procedură și, foarte probabil, direct în procedură de faliment”, a precizat Valentina Burdescu.

Valentina Burdescu a participat, marți, la Evenimentul News.ro Leaders Lounge – ”Cum transformă insolvența într-un motor de relansare economică?” – ediția a II-a. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, sistemului financiar, practicieni în insolvență într-o discuție deschisă cu privire la insolvență.