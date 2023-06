Pasiunea pentru gătit, ingredientul perfect pentru antreprenoriat în serie

A început să gătească în clasa a cincea și nu s-a mai oprit. Aceasta este, foarte pe scurt, povestea lui Daniel Rusa, unul dintre pionerii streetfood în România, „vinovat” pentru patru businessuri proprii în domeniu, cât și pentru multe altele, dar în calitate de consultant.

Despre HoReCa spune că este „chemarea” lui. Tot o chemare o reprezintă și antreprenoriatul în streetfood, care l-a adus înapoi în România după ce plecase în Italia „să-și facă un rost”.

„M-am întors în România în 2017 să-mi fac propriul truck. Locuiam în Italia, unde primisem un post important într-o companie din domeniul HoReCa și lucrurile mergeau foarte bine. Într-o vacanță, așteptând trenul, am vrut să mâncăm ceva rapid, am descoperit Fritto Misto, un fel de mâncare pe bază de fructe de mare, și am știut imediat că asta vreau să fac. Am investit 15.000 de euro și am pornit la drum cu Fritto, primul business, care s-a dovedit un real succes”, își amintește Daniel Rusa primii săi pași în antreprenoriat.

După ce a traversat țara în lung și în lat, tânărul antreprenor s-a lovit de o provocare majoră: aprovizionarea cu materie primă. Nu a renunțat la ideea de a hrăni oamenii, ba chiar a continuat să inoveze și s-a reorientat către un alt produs. „Aveam de ceva vreme ideea de ambalaj comestibil și m-am documentat, am căutat soluții și am reușit să identific o variantă viabilă la Food Expo Dubai. Așa a apărut Chicken Cone, în 2018, cu produse servite într-un cornet de vafă comestibil. Succesul a fost instant, oamenii au adoptat imediat produsele și cererea pentru participări la evenimente a explodat”, povestește Daniel Rusa.

Povestea creatorului de businessuri nu se oprește aici. A ieșit din proiectul Chicken Cone un an mai târziu pentru că avea o viziune diferită legată de dezvoltare față de partenerul său de atunci. „Am pornit din nou pe cont propriu, cu Mr. Cârnățescu, am vrut să încerc un produs rapid pentru evenimentele scurte, cu volum mare, și am reușit să am succes, am rezistat inclusiv pe perioada pandemiei, chiar dacă nu a fost ușor. Neavând evenimente, a trebuit să mă orientez rapid, așa că 2020 și 2021 i-am petrecut la mare, mi-am mutat businessul pe plajă”, își amintește antreprenorul.

Toată perioada petrecută „pe drum” și-a spus cuvântul și în 2022 Daniel a hotărât să pună șorțul în cui și să ia o pauză. „Eram convins că nu pot sta departe de această zonă, așa că am început să ofer consultanță, fie că vorbim despre produse, amenajarea truck-ului, logistică… cam tot ce ține de acest tip de business. Am împărtășit din experiența acumulată de-a lungul timpului”, spune Daniel Rusa. „Microbul” însă nu l-a lăsat însă să se retragă definitiv. Anul acesta a deschis Piano Piano, un loc în care aplică ce a învățat până acum și încearcă să ofere celor care i-au cerut insistent să revină un meniu diversificat. „Piano Piano e o întoarcere la origini. E locul în care pot să mă exprim așa cum simt. Expresia în sine e cumva o contradicție cu conceptul de streetfood, dar așa sunt și eu, și oamenilor le place”, încheie antreprenorul.