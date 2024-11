Petre Ene, director general adjunct Consitrans: Păstrăm tot timpul standardele cât mai sus pentru proiectele pe care le livrăm

Deși nu se vorbește foarte mult despre ele, proiectarea și consultanța sunt esențiale în orice proiect de infrastructură. Profesionalismul celor care se ocupă de aceste activități reprezintă garanția că soluțiile tehnice alese sunt cele potrivite și că lucrările sunt de cea mai bună calitate. În cadrul conferinței „România, în sfârșit la drum: infrastructura rutieră, investiții record, provocări uriașe”, organizată de Income Magazine și Antena 3 CNN, Petre Ene, director general adjunct Consitrans, a vorbit despre proiectele complexe din portofoliul companiei și a prezentat câteva dintre provocările domeniului.

Unul dintre liderii pieței de inginerie civilă, proiectare și consultanță din România, Consitrans este specializată în soluții integrate și multidisciplinare în sectorul infrastructurii. Compania are circa 240 de angajați – ingineri, proiectanți și consultanți în managementul construcțiilor. Obiectivul lor este să ofere clienților analize și soluții adaptate care să ajute pe termen lung. „Noi, încă de la început, am lucrat pentru mari proiecte. Am reușit să ne adaptăm pe măsura, haideți să zicem, acumulării experienței: știm ce vrea fiecare constructor și atunci încercăm să pregătim proiectul tehnic pe care și-l dorește fiecare constructor”, a explicat Petre Ene.

Toată această filosofie presupune și multă muncă, cu atât mai mult cu cât birocrația oricum dă bătăi de cap companiilor din domeniu. „În ceea ce privește cantitatea de hârtie pe care am predat-o pentru Ploiești – Buzău, Buzău – Focșani, Focșani – Bacău, este vorba de circa 3 metri cubi pentru fiecare lot în parte. În continuare, am predat și Târgu Neamț – Ungheni, aceiași 3 metri cubi de hârtie”, a precizat directorul general adjunct al Consitrans.

O dovadă că lucrurile merg în direcția bună este faptul că, în ultima perioadă, nu s-au mai făcut studii de fezabilitate care să nu se mai folosească, ci cam toate sunt urmate de șantiere și lucrări efective. „În acest moment putem să lăudăm o continuitate a transformării acestor studii de fezabilitate în proiecte reale și să putem să mergem în curând pe aceste autostrăzi. Nu știu dacă este meritul proiectantului, cred că este un pic mai sus. Aici noi ne facem treaba așa cum s-a cerut până în prezent”, a punctat Petre Ene. Totuși, amploarea noilor proiecte reprezintă o provocare serioasă pentru companiile din domeniu: sunt lucrări complexe, care vin cu costuri mari de resurse umane sau de furnizori și pentru activitatea de proiectare și consultanță. „În momentul de față, studiile geotehnice care stau la baza soluțiilor tehnice pe care noi le propunem sunt din ce în ce mai elaborate și pot depăși un contract de proiectare pe care noi l-am putea duce. În principiu, studiile geotehnice se situează cam la 50-60% din valoarea contractului de proiectare pentru un studiu de fezabilitate. În plus, avem ceva probleme legate de asigurarea unor garanții de bună execuție, de obținerea unor asigurări de răspundere profesională pentru sumele din contract. Dacă la un antreprenor se cere o asigurare third party pentru 10 milioane de lei, firmei de proiectare i se cere pentru întreaga valoare a contractului. Care este, de exemplu, undeva la aproape 82 de milioane de lei – vorbim despre cel mai recent contract. Aici am reușit să adunăm la masă toate firmele de asigurări din România și am făcut un consorțiu pentru ca să punem la dispoziție această asigurare enormă. Nicio firmă de asigurare nu pune la dispoziție mai mult de 85% din capitalul subscris și vărsat”, a mai arătat director generalul adjunct al Consitrans.

Secretul reușitei este imaginea excelentă pe care compania o are în piață.

„Păstrăm tot timpul standardele cât mai sus pentru proiectele pe care le livrăm”, a explicat Petre Ene. Pe lângă obiectivele uzuale în business, cum ar fi dezvoltarea continuă sau urmărirea indicatorilor financiari, compania și-a propus să contribuie la desfășurarea eficientă a programelor Uniunii Europene susținând dezvoltarea infrastructurii de transport, considerată un catalizator pentru creșterea economică a României.