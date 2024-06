Poșta Română se pregătește intens să livreze performanță

Poșta Română trece printr-o reformă profundă. Procesul a început în urmă cu câțiva ani și va continua până în momentul în care compania va deveni profitabilă, a arătat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, în cadrul conferinței Income Magazine Corporate „Transport & Logistics – Next Level, conectăm lumea, dezvoltăm România”. Acesta a indicat vulnerabilitățile serviciilor poștale și a punctat oportunitățile companiei, explicând care este strategia care ar urma să ducă la performanță.

Poșta Română este una dintre companiile esențiale pentru buna funcționare a statului. Totuși, rezultatele financiare sunt, de foarte mult timp, foarte slabe. În ultimii ani însă s-a văzut o îmbunătățire semnificativă, iar aceasta este urmarea unui amplu proces de reformă. „Poșta Română este o provocare, este una dintre puținele companii care nu au fost niciodată reformate profund de după 1990. Și în clipa în care ai o structură corporatistă care nu este ajustată nevoilor concurențiale, atunci din start ai o problemă”, a explicat Valentin Ștefan. Directorul general al Poștei Române consideră că o companie de stat trebuie să fie, în primul rând, profitabilă, iar pentru asta trebuie să fie organizată pe baze sănătoase și să-și identifice bine nișa. „Cu toate deciziile dureroase uneori sau nepopulare, Poșta Română trebuie să fie o companie care să se autofinanteze și chiar să aibă un profit pentru a sprijini nevoile statului român”, a spus Valentin Ștefan. Pentru a realiza acest obiectiv, direcția este una cât se poate de clară. „Compania are două variante: fie o moarte lentă, prin care trece de zece ani cel puțin, fie o decizie curajoasă și profundă, prin care compania se devine relevantă. Oficiile poștale sunt în domeniul trecutului. Am spus lucrul ăsta și repet întotdeauna, sunt neprofitabile, nu vor fi niciodată profitabile. Orice ban în investiția și în renovarea oficiilor poștale e un ban aruncat de companie și de statul român. Deci, atâta timp cât vrem să facem o companie profitabilă, nu investim în oficii poștale, ci le închidem!”, este convins directorul Poștei Române. Reforma începută este însă încetinită de grija pentru angajați. „Noi acum avem o politică foarte moderată când vine vorba de personalul Poștei Române și reducerea de personal se face în mod natural. Nu recurgem la restructurări, dar compania are în clipa de față un număr foarte mare de salariați. Dar ne înțelegem rolul, ne înțelegem faptul că suntem o companie care trebuie modernizată treptat, gradual, și asta încercăm să facem astfel încât să-i lăsăm pe oamenii aceștia care sunt în pragul pensionării să își ducă la bun sfârșit cariera profesională și să iasă la pensie”, a explicat Valentin Ștefan. Fără legătură directă cu politica de personal, acesta consideră că trebuie o altă viziune și pentru serviciile poștale, deoarece „nu poți să fii profitabil când vinzi produse de câte 3 lei sau 4 lei”, cât costă în prezent un timbru. „Poșta Română cred că ar trebui să joace un alt rol și anume rolul acela de a fi o poartă de intrare, un partener pentru toate companiile care vor să vină în România. Ne dorim să facem din România un hub regional, logistic. Poșta Română este una dintre puținele companii care au această flexibilitate, această agilitate care să fie prezentă peste tot și în toate domeniile. Mai mult, noi lucrăm acum la un proiect, îi spune, zonele de prosperitate zonală. Care combină tot ce înseamnă logistică grea, last mile delivery, dar și vama. Pentru că din toată discuția pe care am avut-o aici, eu cred că ne lipsesc foarte mult apărătorii porților de intrare în România, și anume Vama română, care impactează foarte mult de la circulația mărfurilor din România către exterior, dar în special pe cele care intră la noi. Deci tot acest ecosistem trebuie gândit și trebuie pus în aplicare”, și-a expus viziunea Valentin Ștefan. Directorul Poștei Române a mai explicat că, urmând o asemenea strategie, va avea de câștigat întreaga economie românească. „Rolul Poștei Române nu trebuie să fie acela de a duce colete. Rolul Poștei Române este acela de a construi infrastructura, noi trebuie să construim autostrăzile industriei logistice, astfel încât toate flotele de camioane, toate firmele private de coletărie să funcționeze pe ele. Deci rolul Poștei n-ar trebui să fie acela ca noi să ne luptăm cu privatul și să luăm cât mai mult din piață. Sigur, facem și lucrul acesta, ne vrem partea noastră, dar trebuie să facem mult mai mult. Suntem compania țării și trebuie să avem un rol strategic în România, nu neapărat acela de a duce coletul dintr-o parte în alta”, a mai declarat el. Ce a lipsit până în prezent și cum ar arăta performanța pe care trebuie să o livreze Poșta Română? „Eu cred că de data asta există acea voința politică de a pune compania pe picioare și cred că în următorii ani o să fiu la poștă, astfel încât să putem spune că poșta este salvată. Și o să spunem asta în clipa în care compania e listată la bursă: acolo trebuie să ajungă orice companie, fie de stat, fie privată!”, a încheiat Valentin Ștefan.

Performanță în mediul privat

Valentin Ștefan a trăit în SUA mai bine de zece ani, timp în care și-a definitivat studiile postuniversitare și și-a început cariera profesională, ocupând mai multe poziții de management în mediul de business sau activând în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU). A urmat cursurile Universității Carolina de Nord din Chapell Hill, finalizate printr-un masterat în studii ruse, iar între anii 2013 și 2015 a lucrat ca investigator la Kroll Compliance la Washington. Ulterior, a făcut parte din echipa Exiger Delingence. În anul 2017 a ajuns partener la RISE Consortium, în paralel lucrând și la una dintre cele mai galonate instituții financiare de investiții la nivel global, Morgan Stanley, unde mulți ani s-a ocupat de domeniul antifraudă.

În anul 2020 a ocupat poziția de Director General Adjunct al Poștei Române, iar în 2021, a preluat mandatul de Director General al Poștei Române.