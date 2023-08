Producătorii de ciocolată precum Hershey şi Mondelez se vor confrunta cu condiţii de tranzacţionare mai dure în următorul an, în timp ce încearcă să transfere costurile crescânde pentru cacao către consumatorii care îşi reduc cheltuielile, transmite Reuters.

Industria s-a bucurat de profituri uimitoare în ultimii doi ani, deoarece cererea de ciocolată a rămas susţinută în ciuda creşterii preţurilor, dar datele văzute de Reuters arată că această tendinţă s-ar putea rupe în condiţiile în care preţurile la cacao au atins maximele din 46 de ani, iar preţurile zahărului sunt aproape de cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu.

Consumatorii din Europa şi Statele Unite au înregistrat deja creşteri de preţ cu 13% şi, respectiv, 20% în ultimii doi ani şi încep să reducă cantitatea de ciocolată pe care o cumpără, arată datele extrase pentru Reuters de cercetătorii de piaţă Nielsen IQ.

Consumatorii ”cumpără mai mult, sperând să găsească oferte”, a declarat luna trecută CEO-ul Mondelez, Dirk Van de Put.

Producătorul Cadbury Mondelez se aşteaptă ca inflaţia preţurilor pentru cacao şi zahăr să continue.

Ca răspuns, compania a spus că se asigură că este acoperită în mod semnificativ şi continuă să stimuleze productivitatea.

”Creşterea preţurilor pentru zahăr şi cacao este în mod concret semnificativă”, a declarat în iulie Luca Zaramella, directorul financiar al Mondelez. Vorbim, cel mai probabil, despre o (creştere) de peste 30% dacă te uiţi la ultimele 12 luni, sau chiar mai mult, în special în cacao”.

Dar, după mai bine de doi ani de preţuri mai mari, comercianţii cu amănuntul se retrag, au spus analiştii, ceea ce duce la o bătălie care pune în pericol marjele şi profitabilitatea producătorilor de ciocolată.

O astfel de bătălie a făcut ca Mondelez să retragă anterior batoanele Cadbury şi Milka de pe rafturile lanţului belgian de supermarketuri Colruyt, după ce nu a căzut de acord asupra preţurilor.

Producătorii de ciocolată se bazează pe rezistenţa tradiţională a produsului lor la creşterea preţurilor.

Mondelez şi-a mărit previziunile anuale de creştere a veniturilor luna trecută, în timp ce Hershey şi-a majorat prognoza de profit.

”Acum, că preţurile sunt 100% asigurate, ne aşteptăm la creşterea volumului şi a veniturilor, precum şi la îmbunătăţirea marjei pentru Europa”, a spus Zaramella, după ce Mondelez a rezolvat disputa cu Colruyt.

Cu toate acestea, creşterea volumului vânzărilor de ciocolată ale Mondelez a scăzut substanţial în acest an – de la 14,8% în cele 4 săptămâni până la 25 februarie la 3,2% în cele 4 săptămâni până la 15 iulie de la an la an, chiar dacă şi-a menţinut creşterile de preţ în cifre duble scăzute, conform unei analize Bernstein a datelor Nielsen IQ văzute de Reuters. Datele au arătat că volumul vânzărilor Hershey a scăzut din ce în ce mai mult în timpul perioadei, pe măsură ce compania a crescut preţurile.

”Vedem că consumatorii încep să reacţioneze mai mult decât înainte, aş fi foarte precaut cu creşterile de preţ”, a spus Dan Sadler, expert în bomboane la IRI, companie de cercetare de piaţă din SUA.

Barry Callebaut, cel mai mare producător de ciocolată din lume, care aprovizionează majoritatea mărcilor importante, inclusiv Nestle, nu se aşteaptă la nicio creştere a volumelor vânzărilor în acest an. A raportat luna trecută că volumele au scăzut cu 2,7% în cele nouă luni încheiate la 31 mai.

Între timp, ciocolata ”private label”, la preţuri mai mici, continuă să câştige cota de piaţă.

În SUA, volumele vânzărilor de marcă privată au crescut cu aproape 9% în cursul anului încheiat la mijlocul lunii iunie, în ciuda creşterilor aproape de două cifre ale preţurilor, arată datele IRI.

Creşterile de preţuri deja anunţate de Hershey pentru restul anului 2023 sunt de ”o singură cifră”, în timp ce cele pentru anul viitor sunt ”scăzute cu o singură cifră”, a declarat CEO-ul Michele Buck, în iulie.

Hershey, cu sediul în Pennsylvania, speră că, odată cu scăderea ratei de creştere a preţurilor, volumele sale de vânzări îşi vor inversa tendinţa descendentă actuală.