Profesorii de credite

De unde mă împrumut? Unde e dobânda mai mică? E fixă sau crește? Sunt reclamele pe care le fac băncile pe bune sau mă păcălesc? Iată doar o parte dintre întrebările pe care și le pun oamenii și la care Diana Seredenciuc și Andrei Perianu oferă răspunsuri. Cei doi au lansat un start-up inovativ prin care oferă consiliere financiară online. Practic, ei compară toate produsele financiare din piaţă, oferindu-le astfel românilor posibilitatea de a alege cea mai bună variantă pentru ei. Platforma lor, numită sugestiv Bankata, include informaţii şi analize despre carduri de credit, conturi de investiţii, credite de nevoi personale, credite ipotecare şi imobiliare. Cu alte cuvinte, dispar drumurile pe la bănci pentru a aduna oferte.

„Aș putea spune că este o consiliere personală online ce facem noi”, explică Diana Seredenciuc. „Noi încercăm să comparăm absolut toate produsele care sunt în piață, pentru ca cei care sunt interesați de un serviciu financiar să poată lua cea mai bună decizie pentru nevoile lor. Suntem foarte transparenți pe platformă. Dacă ai să vezi pe site-ul nostru butonul ’Aplică’, înseamnă că avem un parteneriat cu respectiva instituție, dar dacă tu consideri că din ofertele pe care le găsești la noi ți se potrivește alta decât cea cu care avem noi parteneriate, desigur, te încurajăm să alegi ce e mai bun pentru tine”, continuă ea.

Partea interesantă este că aceste servicii oferite prin intermediul platformei sunt gratuite pentru persoanele fizice. „Trebuie să decizi care este modelul de business pe care îl urmezi. Nu poți să joci la două capete. Așa că am decis că noi ajutăm persoanele fizice. Oricum, eu cred că aceasta este menirea unui antreprenor: să identifice o problemă a oamenilor și să încerce să îi ajute. Faptul că și monetizăm asta, este secundar. Deci, practic, noi ne-am ales ’tabăra’, dacă vrei să îi spunem așa. Și, da, serviciile noastre sunt gratuite pentru persoanele fizice. Nu se poate gratuit? Ba da, pentru că banii vin din alte surse”, completează Andrei Perianu. Bankata are parteneriate cu diverse instituții financiare, ca de exemplu bănci, companii de brokeraj de bursă sau companii de e-trading, iar dacă se întâmplă ca un client să aleagă produsul lor, atunci Bankata are un anumit comision. „Dar asta se întâmplă fără ca noi să influențăm pe cineva. Cred că asta a și contat până la urmă, și așa am reușit să legăm foarte multe relații de business. Ne-am câștigat credibilitatea prin sinceritate”, povestește, în continuare, Andrei Perianu.

Din Singapore la București

De fapt, ideea unei astfel de platforme nu este nouă, ci a pornit după o experienţă similară la care Diana lucrase în Singapore. Încă de acolo, şi-a dat seama că serviciul pe care îl construise împreună cu o altă echipă ar putea satisface şi nevoile românilor, aşa că s-a întors în ţară şi împreună cu Andrei a pus bazele Bankata. „Eu, în 2015, am plecat în Singapore, unde am dezvoltat, ca angajat, acest model de start-up. Nu era nici primul din piață și, cu siguranță, nu a fost nici ultimul. Dar cât am stat acolo, timp de trei ani, am văzut rezultatele. Am văzut cât de mult îi ajută pe consumatori. Și să știi că mi-am dat seama că nu suntem chiar foarte diferiți de ei. Chiar dacă ne digitalizăm din ce în ce mai mult, omul tot are nevoie de consiliere, mai ales că atunci când îți iei un credit imobiliar, de exemplu, nu e ca și când ți-ai cumpăra un telefon pe care îl folosești 2-3 ani. Relația cu banca de la care vei lua un credit ipotecar va fi una de durată, de zeci de ani. Și ai nevoie să te asiguri că iei cea mai bună decizie, după ce ai consultat toate ofertele”, explică ea.

Avantajul lor este experienţa de peste 10 ani pe care o au în private banking, pentru că i-a ajutat pe oameni să sintetizeze exact informaţiile de care sunt interesaţi şi, mai mult decât atât, ce anume să analizeze din condiţiile contractelor oferite de bănci, pe care prea puţini le citesc. În plus, antreprenoarea își amintește că determinarea i-a fost cu atât mai mare să lanseze o astfel de platformă, cu cât ea personal s-a lovit de acest vid informațional din piață. „La întoarcerea din Singapore, în 2018, luasem decizia că este timpul să îmi iau și eu un apartament. Știam că nu mai plec, știam că aici este viitorul meu, dar nu aveam o casă a mea. Și, ca orice om normal, m-am apucat să studiez ofertele din piață. Dar, mărturisesc sincer, cu tot background-ul meu din banking, a fost bătaie de cap. M-am tot plimbat pe la bănci, am dat telefoane, unii îmi răspundeau la întrebări, alții spuneau că trebuie, la rândul lor, să se intereseze ca să îmi poate oferi informațiile de care aveam nevoie. Așa că acela a fost un moment definitoriu pentru decizia înființării acestei platforme. Am vrut ca nimeni, sau, mă rog, cât mai mulți oameni, să nu mai treacă prin acest proces. Simțeam că parcă nici nu mă mai pot bucura că urma să îmi iau prima mea casă. Atât de epuizant a fost”, își amintește Diana Seredenciuc.

2,5 milioane de euro, în nici doi ani

Evident, start-upul a fost un succes, primit foarte bine de piață, dar un avantaj al celor doi antreprenori a fost că știau ce au de făcut. Cunoscând sistemul bancar, au știut exact să caute „acul în carul cu fân” acolo unde era cazul și să-l și găsească. Așa că au „tradus” pentru oameni toate acele asterixuri scrise cu font minuscul în contracte. Au reuşit chiar și să atragă o finanţare de 180.000 de euro de la un fond de investiţii, și au înțeles că banii i-au primit nu neapărat pentru idee, ci pentru ceea ce făceau oamenii din spatele ei. Apoi, pe măsură ce afacerea a evoluat, iar utilitatea ei era validată chiar de piață, oportunitățile nu au întârziat să apară. Acum, la nici doi ani de la lansarea oficială, start-upul colaborează cu aproape toate băncile din România, are peste 15.000 de utilizatori lunari și este evaluat la 2,5 milioane de euro.

„La următoarea rundă de finanțare, intenționăm să triplăm valoarea companiei. Dar ce vreau să subliniez este că noi nu ne-am propus niciodată să atingem o anumită cifră de afaceri, așa cum nu ne-am propus nici să atingem un anumit număr de utilizatori. Pe noi ce ne interesează este ca acei oameni să se și aleagă cu ceva. Și, spre bucuria noastră, datele ne arată că o treime dintre cei care interacționează cu Bankata încheie tranzacții în urma accesării platformei. Fie optează direct de pe site-ul nostru pentru un produs, fie navighează pe site-urile partenere și își aleg de acolo ceva, fie doar se educă, abonându-se la newsletter sau accesând podcastul nostru”, povestește Andrei Perianu foarte încântat. Un alt obiectiv pe care l-au avut cei doi antreprenori a fost acela de a putea deschide apetitul românilor către investiții. Și tot prin educație au făcut-o, dar și prin diverse oportunități pe care le-au pus la dispoziție. A fost greu la început, pentru că românii trăiesc cumva cu impresia că trebuie să dispui de foarte mulți bani pentru a putea investi. Or, cei doi consilieri de finanțe explică foarte clar că acum poți începe acest proces și cu un buget de 50 de euro, cu care poți cumpăra doar o fracție a unei acțiuni. Cu pași mici, dar siguri, Diana și Andrei reușesc să facă lucruri mari pentru piața din România, pentru că nu le lipsesc perseverența și disciplina, două calități esențiale în antreprenoriat. De altfel, cei doi tineri sunt într-o continuă expansiune, atât profesional, cât și personal, și caută mereu să se autodepășească.

Curajul de a continua contează

„Nu eram obișnuită să primesc feedback din alte direcții, și la început mi-a fost greu să mă adaptez. Eu aveam în mintea mea un fel de dulap, și știam exact ce trebuie să pun în fiecare raft, de unde iau, cât iau, ce mut. Era dulapul meu și făceam ce voiam, cum voiam eu aranjamentele acolo. Până într-un punct în care mi-am dat seama că vorba aceea ‘unde-s mulți puterea crește’ chiar e adevărată. Am făcut o superechipă cu Andrei, și chiar dacă avem discuții în contradictoriu, tot iese ceva bun de acolo. Apoi, am adunat în jurul nostru oameni de încredere, pe care mă pot baza. Am avut niște conexiuni atât de puternice cu câte unii, încât pare incredibil cum s-au legat lucrurile. Îmi aduc aminte că în pandemie angajasem o persoană cu care ne-am văzut fizic abia după 6 luni! Acum, am ajuns în punctul în care pot spune că oamenii sunt cei care definesc cu adevărat un business, nu o idee, oricât ar fi ea de revoluționară”, povestește antreprenoarea.

Desigur, ceea ce spune Diana Seredenciuc este adevărat, dar și ideea contează, mai ales o idee pe care piața o validează. Și odată cu această validare intervine și apetitul antreprenorilor pentru dezvoltare. Iar în cazul lor, deși afacerea a pornit ca un comparator de oferte, extinderea s-a produs organic, în urma reacțiilor generate în piață. Acum, au ajuns în punctul în care și-au extins serviciile în afara țării, intermediind relația dintre bănci din alte țări și români care vor să facă diverse credite pentru achiziții acolo. Mai mult decât atât, în foarte scurt timp, vor lansa și propria aplicație Bankata, care le va permite utilizatorilor să își controleze toate veniturile și cheltuielile, indiferent dacă au banii „la saltea”, în bănci sau în fonduri de investiții. Andrei și Diana știu că mai au mult de muncă, dar sunt determinați să atingă succesul. Iar pentru asta știu că au de înfruntat și multe provocări. Se ghidează însă după vorbele lui Winston Churchill: „Succesul nu este final, eşecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează”.