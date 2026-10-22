Profitul Tesla a scăzut cu 43% în trimestrul trei din 2026

Profitul net trimestrial al Tesla a scăzut cu 43%, în pofida redresării vânzărilor în Europa, după declinul de anul trecut, transmit DPA și Reuters.

În trimestrul trei din 2026, profitul net s-a situat la 787 milioane de dolari, de la 1,37 miliarde de dolari în perioada similară din 2025. De asemenea, veniturile au înregistrat un declin de 0,2%, la 28,046 miliarde de dolari.

Cu 486.532 vehicule livrate în trimestrul trei, Tesla este în grafic să înregistreze în 2026 prima creștere anuală a livrărilor din ultimii trei ani.

”Cererea pentru vehiculele noastre crește rapid, depășind producția cu o marjă semnificativă”, a afirmat Elon musk, directorul general al producătorului american de vehicule electrice (EV).

Profitul operațional a scăzut cu 56% în trimestrul trei, la 718 milioane de dolari, de la 1,62 miliarde de dolari, în timp ce marja operațională s-a redus la 2,6%, de la 5,8%. Evoluțiile vin pe fondul majorării cheltuielilor operaționale legate de AI și proiectele de cercetare-dezvoltare (R&D), a informat Tesla.

În trimestrul trei din 2026, cheltuielile de capital s-au situat la 4,73 miliarde de dolari, față de 2,25 miliarde de dolari în perioada similară din 2025, în urma continuării investițiilor în capacitatea de producție, AI și alte proiecte. În acest an cheltuielile de capital ar urma să se situeze la aproximativ 20 miliarde de dolari, a informat tesla.

Tesla a livrat pe plan global 486.532 vehicule în perioada iulie-septembrie 2026, un declin de aproximativ 2% față de trimestrul trei din 2025. În schimb, producția de vehicule a crescut cu 4%, la 464.391 unități.

După închiderea ședinței de miercuri a Bursei de la New York, acțiunile Tesla au urcat cu 2%, în urma publicării rezultatelor financiare. Anul acesta titlurile au scăzut cu aproximativ 14%.

Tesla a anunțat că are ca obiectiv să producă cinci milioane de vehicule pe an până în 2030, față de un nivel previzionat pentru 2026 de 2,5 milioane.

Conform datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în primele nouă luni din acest an înmatriculările Tesla în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au crescut în ritm anual cu 50%.