PUSL şi-a anunţat candidaţii la alegerile europarlamentare şi locale în faţa a mii de oameni, la Sala Palatului din Bucureşti

Peste 4000 de oameni au participat, astăzi, la Sala Palatului din Bucureşti, la Consiliul Naţional al Partidului Umanist Social-Liberal (PUSL). Umaniştii au prezentat, în cadrul evenimentului, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, dar şi candidaţii la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Totodată, Cristian Popescu Piedone şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Lista de candidaţi la alegerile europarlamentare este deschisă de generalul Cristian Barbu.

„Suntem astăzi prezenţi aici şi vă mulţumesc. Prezenţa dumneavoastră este o operaţie pe viu. În afară de organizaţiile din ţară, care şi-au trimis susţinătorii să vină în sprijinul nostru, rămân plăcut impresionat să văd Galaţi, Prahova, Constanţa, Argeş, Timiş. I-aş salut pe toţi, dar v-aş lua din timp, iar timpul este foarte preţios. Salut Bucureşti! De fapt, de aici plecăm. O inimă într-o singură inimă. Astăzi sunt, cu încrederea dumneavoastră, inima Bucureştiului, speranţa Bucureştiului. Pot să vă spun că Bucureştiul, împărţit pe litere, pentru mine şi pentru voi toţi care aşteptaţi ca în acest Bucureşti să se întâmple ceva, l-am împărţit pe litere şi sună cam aşa: Bucureşti – Binele Uneşte Comunităţi, Uneşte Români, Exprimă Speranţă, Trăieşte Inimi. Asta înseamnă Bucureşti, asta înseamnă exact să rezonezi cu problema lor, să rezonezi cu frecvenţa uitată de politicieni de foarte mult timp. Aveam 34 de ani de la Revoluţie, aceleaşi Mării, aceleaşi pălării, aceleaş promisiuni, aceleaşi proiecte, pe care politicul vi le prezintă antrenându-se cu două, maxim şase luni, înainte de campanie.

Uitându-vă în cei patru ani de mandat, stau în birouri, au făcut studii de fezabilitate. Primăria Capitalei are numeroase studii de fezabilitate şi hârtii în sertare. N-au fost puse în practică.

Astăzi, una dintre cele mai mari probleme ale Bucureştiului este traficul. Au venit alţii şi alţii, şi iar alţii, cu diverse proiecte. Unde sunt? În sertare. Am dat banii pe hârtii. Ce am făcut? Nimic. Şi ultimul, cel care este astăzi în funcţie, vine acum patru ani şi prezintă un proiect, plecând de la Organizaţia Salvaţi Bucureştiul, în care spune că va salva Bucureştiul cu 20 de puncte. Un punct, nu mai mult, dacă a fost pus în practică, eu mâine mă retrag din competiţia electorală. Niciunul. Ba din contră, se laudă. A găsit 300 de milioane în cont pentru reabilitarea conductelor de termoficare. Atrase de Gabriela Firea. Şi cu bani n-a ştiut ce să facă, pentru că lenea l-a caracterizat. Eu să fi găsit aşa ceva în cont, dormeam între ţevile alea.

Aşa cum m-a luat lumea în râs şi m-a jignit, duc. Duc că-s tăbăcit. Am 30 de ani de jigniri. Am 30 de ani de poveri. Mi-au jignit familia, mi-au jignit copiii. Nu-i problemă. Vor scoate că Piedone, pe vremea copilului meu nu avea pamperşi, erau scutece, dar cine ştie ce vor scoate. Să scoată. Rufele mele au fost puse pe sârmă din clipa în care am intrat în administraţie. Şi lucrurile astea s-au văzut. Le-au spălat de fiecare dată şi le vor pune din nou pe sârmă. Dar sunt rupte, le-au spălat de prea multe ori în 30 de ani. Primarul în funcţie se laudă cu ce a făcut, cu troleibuze, tramvaie. Păi mă primare, ai găsit banii acolo. Nici nu ai fost în stare să pui în practică. Au trecut patru ani, să bagi zece tramvaie pe piaţă. Eşti un matematician, jos pălăria. Eşti bun, eşti olimpic. Jos pălăria. Dar nu ai învăţat încă unde sunt întrerupătoarele de unde să aprinzi lumina. Nu în Primăria Capitalei, ci pentru bucureşteni. Să le aprinzi, din nou, speranţa. Că aşa ai câştigat. Cu speranţă.

Pe 9 iunie, gardul politic pus de ani de zile la Primăria Capitalei se va muta la politica adevărată de care România are nevoie. Politica trebuie făcută în Senat, în Parlament, la Guvern şi Preşedinţe. Să ne lase pe noi, administratori, să facem ce ştim noi mai bine. Primăria Capitalei a fost un obiectiv politic. Dacă toate formaţiunile politice încadrate astăzi în concursul ăsta. Eu nu am adversari politici, eu am competitori electorali. Lumea este liberă să voteze cum şi cu cine vrea. Dar după bătaia electorală, daţi-vă hainele cu culorile partidelor jos şi haideţi să facem treabă.

Politica în Primăria Capitalei nu va mai exista! Cine face politică, de la micul funcţionar public, să o facă, dar după gardul primăriei”, a fost mesajul transmis de Cristian Popescu Piedone, preşedintele executiv al PUSL şi candidat la Primăria Capitalei.