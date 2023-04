Relaxarea regulilor privind ajutoarele de stat. Cum poți obține bani de la UE mult mai ușor

În baza unor scheme, ajutoarele putând fi acordate sub formă de granturi sau sub alte forme (e.g. avantaje fiscale, rate subvenționate ale dobânzii sau garanții pentru împrumuturi noi), fără a depăși un anumit procent din costurile totale de investiție (e.g. terenuri, clădiri, instalații, echipamente, utilaje, drepturi de brevet, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate industrială), în funcție de locația acesteia și de mărimea beneficiarului. Ca regulă, ajutorul nu poate depăși 15% din costurile totale de investiții și un plafon de 150 de milioane de euro per întreprindere și per stat membru. Cu toate acestea, sunt permise unele majorări pentru: (i) investițiile în zonele asistate (până la 20-35%, cu un maxim de 200-350 de milioane EUR per întreprindere și per stat membru) – în România, majoritatea regiunilor sunt calificate ca fiind zone asistate, astfel că intensitatea de bază a ajutorului ar putea ajunge la 35% – în cazul în care investiția se realizează în anumite localități din Ilfov, respectiv 50% – restul regiunilor, fără București; și (ii) ajutoarele sub formă de avantaje fiscale, împrumuturi sau garanții (+5%) sau pentru întreprinderile mici (+20%) și mijlocii (+10%). Trebuie demonstrate riscurile concrete ca investiția să nu aibă loc în SEE în absența ajutorului, precum și că nu există niciun risc de relocare în cadrul SEE;