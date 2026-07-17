România a semnat contractele pentru achiziția de elicoptere și sisteme radar prin programul SAFE

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că vineri au fost semnate două contracte de achiziție prin programul SAFE, care presupun livrarea a 12 elicoptere de către compania Airbus și 12 radare de către Thales.

”Situația la zi cu contractele SAFE. Astăzi, la ora 11, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, și anume cele 12 elicoptere cu Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38. Pentru radare, am obținut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an și jumătate, mai devreme. Au fost niște contracte care, fiind achiziții în comun, s-au desfășurat prin gestionarea Ministerului Apărării din Franța, care a colectat contribuția de la țările care s-au întregistrat pentru achiziția în comun. Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun. Noi am încercat o discuție separată cu aceste companii, cărora le-am cerut localizare în România. (…) Am reușit ca obligațiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate și prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez”, a precizat Miruță într-o conferință de presă.

Ministrul Apărării a menționat că, până în prezent, au fost semnate contracte la termen prin programul SAFE în valoare de 7,5 miliarde de euro.

Până în anul 2030, mai sunt de semnat alte contracte, printre care și un acord privind construirea de drone, în valoare de 200 de milioane de euro, unde partener este Ucraina.