România va avea un reprezentant la festivalul Internațional de Film de la Veneția. ANUL NOU CARE NU A FOST, lungmetrajul de debut al regizorului Bogdan Mureșanu, va avea premiera mondială

ANUL NOU CARE N-A FOST / THE NEW YEAR THAT NEVER CAME, primul lungmetraj de ficțiune al regizorului Bogdan Mureșanu, a fost selecționat în secțiunea competitivă Orizzonti la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, ediția 81, care se va desfășura între 28 august și 7 septembrie 2024. Filmul, realizat cu ajutorul Conceptual Lab by Theo Nissim, este singura producție românească prezentată în competiție la această ediție.

Lungmetrajul este o tragicomedie plasată într-o singură zi, înainte de Revoluția din 1989, și urmărește personaje ce caută normalitate, siguranță, iubire, libertate și sens într-o lume absurdă dominată de frică. Distribuția îi include pe Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, și Ada Galeș, alături de alte nume cunoscute precum Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, și mulți alții.

„Este o onoare să participăm la Festivalul de la Veneția. Această selecție este o recunoaștere a muncii întregii echipe și un pas important pentru cinematografia românească. Sunt fericit că încă unul dintre proiectele în care am investit, în primul rând încredere totală, a ajuns într-o competiție atât de importantă și sunt entuziasmat că publicul străin va vedea filmul.”, declară Theo Nissim, producător asociat al filmului.

Premiera mondială de la Veneția va avea loc în prezența regizorului Bogdan Mureșanu și a actorilor principali. Filmul continuă povestea din „Cadoul de Crăciun”, cel mai premiat scurtmetraj românesc, distins în 2020 de Academia Europeană de Film și nominalizat la Premiile Oscar.

Bogdan Mureșanu, regizor: „Sunt bucuros și recunoscător comitetului de selecție care a ales să arate filmul nostru într-o companie de excelență. Nu am ajuns singur aici și le mulțumesc tuturor celor care s-au înhămat la o asemenea aventură. Festivalul de la Veneția, pe lângă faptul că este cel mai vechi festival din lume, este și un spațiu teribil de elitist. Che bello!”

„Să fiu protagonist într-un film selectat la Veneția este o onoare imensă și un vis împlinit. Este o bucurie extraordinară să vedem munca noastră apreciată internațional. ANUL NOU CARE N-A FOST nu e doar film, este cinema!” Adaugă Adrian Văncică, actor.

Filmul va avea lansarea In cinematografele din România începând cu 24 septembrie și va fi distribuit de Forum Film România. Printre producătorii principali se numără Ada Solomon, cunoscută pentru munca sa la Nomada Solo, Viorel Chesaru de la Chainsaw Europe și Vanja Kovacevic de la All Inclusive din Serbia. Lor li s-a alăturat Claudia Nedelcu Duca, reprezentând TVR.

Coordonarea detaliilor de zi cu zi a fost realizată de Irina Enea și Bogdan Luca, care au jucat rolurile de producători executivi.

Producătorii asociați, Theo Nissim, Dan Burlac, Adrian Văncică și Adriana Bumbeș, au adus contribuții valoroase la dezvoltarea filmului. Imaginea filmului poartă semnăturile talentate ale lui Boroka Biro și Tudor Platon, care au reușit să surprindă vizual atmosfera și emoțiile poveștii.

Proiectul a beneficiat de sprijinul generos al unor instituții culturale importante, fiind finanțat de Ministerul Culturii, Centrul Național al Cinematografiei și Institutul Cultural Român, cu ajutorul Creative Europe Media și Conceptual Lab by Theo Nissim. Participarea la prestigiosul Festival de Film de la Veneția a fost posibilă datorită acestor parteneri care au crezut în potențialul filmului și în mesajul său artistic.