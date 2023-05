Românii, forțați să achite prețuri mai mari decât prețul pieții la gaze

În anul 2022 foarte multe voci cereau reglementarea prețului la gaze de ”dragul consumatorilor”, acum este liniște, chiar dacă prețurile în piață sunt mult sub cele din anul trecut, conform unei analize publicată de Asociația Energia Inteligentă.

Evolutia pretului gazelor pe bursa TTF in ultimii 2 ani

Prețul plafonat la gaze este astăzi mai mare cu 25% decât prețul pieții la consumatorii casnici și cu 38% mai mare decât prețul pieții la consumatorii non casnici.

Evolutia pretului gazelor pe bursa TTF in data de 29 mai 2023

Dacă luăm în considerare evoluția prețului lunar previzionat pentru fiecare lună pentru următoarele 12 luni (preț futures TTF), prețul plafonat la gaze este mai mare cu 5% decât prețul mediu al pieții la consumatorii casnici și cu 21% mai mare decât prețul mediu al pieții la consumatorii non casnici.

Tabelul 1 Consumatori casnici

lei/MWh Prognoze pret de vanzare gaze (contracte Futures TTF) Tarif de transport (conf datelor din platforma de oferte ANRE) Tarif de distributie – zona Bucuresti Marja comerciala reglementata Pretul final cu TVA inclus Pretul plafonat casnici cu TVA inclus Diferenta intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Diferenta procentuala intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Jun-23 125.75 5.98 49.08 7 223.50 310 86.50 28% Jul-23 132.91 5.98 49.08 7 232.01 310 77.99 25% Aug-23 132.17 5.98 49.08 7 231.13 310 78.87 25% Sep-23 144.54 5.98 49.08 7 245.85 310 64.15 21% Oct-23 164.34 5.98 49.08 7 269.42 310 40.58 13% Nov-23 199.24 5.98 49.08 7 310.94 310 (0.94) 0% Dec-23 219.78 5.98 49.08 7 335.39 310 (25.39) -8% Jan-24 222.50 5.98 49.08 7 338.63 310 (28.63) -9% Feb-24 224.24 5.98 49.08 7 340.69 310 (30.69) -10% Mar-24 224.24 5.98 49.08 7 340.70 310 (30.70) -10% Apr-24 211.21 5.98 49.08 7 325.19 310 (15.19) -5% May-24 211.21 5.98 49.08 7 325.19 310 (15.19) -5% Media pentru 12 luni 293.22 310 16.78 5%

Tabelul 2 Consumatori non casnici

lei/MWh Prognoze pret de vanzare gaze (contracte Futures TTF) Tarif de transport (conf datelor din platforma de oferte ANRE) Tarif de distributie – zona Bucuresti Marja comerciala reglementata Pretul final cu TVA inclus Pretul plafonat non casnici cu TVA inclus Diferenta intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Diferenta procentuala intre pretul plafonat si pretul final cu TVA inclus Jun-23 125.75 5.98 49.08 7 223.50 370 146.50 40% Jul-23 132.91 5.98 49.08 7 232.01 370 137.99 37% Aug-23 132.17 5.98 49.08 7 231.13 370 138.87 38% Sep-23 144.54 5.98 49.08 7 245.85 370 124.15 34% Oct-23 164.34 5.98 49.08 7 269.42 370 100.58 27% Nov-23 199.24 5.98 49.08 7 310.94 370 59.06 16% Dec-23 219.78 5.98 49.08 7 335.39 370 34.61 9% Jan-24 222.50 5.98 49.08 7 338.63 370 31.37 8% Feb-24 224.24 5.98 49.08 7 340.69 370 29.31 8% Mar-24 224.24 5.98 49.08 7 340.70 370 29.30 8% Apr-24 211.21 5.98 49.08 7 325.19 370 44.81 12% May-24 211.21 5.98 49.08 7 325.19 370 44.81 12% Media pentru 12 luni 293.22 370 76.78 21%

Dar, practica la furnizorii este să achiziționeze gazele în sezonul cald, când prețurile sunt mici și să le vândă în sezonul rece, astfel apreciem că prețul plafonat la va fi mai mare cu cca. 15% decât prețul mediu la consumatorii casnici și cu cca. 29% mai mare decât prețul mediu la consumatorii non casnici.

Concret un consumator casnic care locuiește într-o casă medie ca și suprafață și izolație va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 1.500 lei/an. Pentru un apartament încălzit cu gaze medie ca și suprafață și izolație va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 900 lei/an. O societate comercială care are un birou încălzit cu gaze va achita în plus datorită prețului plafonat cca. 3.200 lei/an.

Așa cum s-a întâmplat, și în alte situații în care statul a intervenit (2009, 2018), cu scopul de a proteja consumatorii, aceștia au ajuns la final să achite mai mult decât în lipsa unei astfel de interveții: