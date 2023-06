Rotativa guvernamentală. Kelemen Hunor: Fără Dezvoltare nu putem să mergem mai departe

UDMR va ieşi de la guvernare dacă nu va primi Ministerul Dezvoltării în viitorul guvern, a declarat, luni, liderul Uniunii, vicepremierul Kelemen Hunor, la finalul unei şedinţe cu grupurile parlamentare şi miniştrii formaţiunii.

„Le-am prezentat colegilor din grupurile parlamentare stadiul sau situaţia negocierilor, exact ceea ce v-am prezentat şi dumneavoastră, ieri, la Palatul Victoria, după terminarea discuţiilor. Le-am explicat care a fost poziţia noastră pe mandatul din Consiliul Permanent – respectarea acordului semnat în 2021. Ne-am asumat responsabilitatea guvernării până în 2024. Bineînţeles, am făcut treabă la cele trei ministere şi considerăm că nu există niciun motiv să facem un schimb la acele două ministere care rămân în structura Guvernului, fiindcă am acceptat ca Ministerul Sportului să fie desfiinţat şi să fie o autoritate sau un secretariat de stat la un alt minister. Sigur, am lăsat poarta deschisă, există loc de negociere. Fără Dezvoltare nu putem să mergem mai departe, dar se poate discuta, dacă colegii noştri doresc, despre Mediu”, a precizat Kelemen Hunor la Parlament.

Întrebat dacă, fără Ministerul Dezvoltării, UDMR nu mai rămâne în viitorul guvern, el a răspuns: „Aţi înţeles corect”.

„Săptămâna trecută, vineri, când am avut şedinţa Consiliului Permanent, după şedinţă l-am sunat şi pe preşedintele Ciucă şi pe preşedintele Ciolacu, i-am informat despre deciziile noastre, despre poziţia noastră. Deci, în momentul în care ieri am primit acea ofertă publică, cunoşteau amândoi, cunoştea şi domnul Ciolacu care este poziţia noastră. Nu vreau să speculez de ce în aceste condiţii am primit acea ofertă, eu sunt convins că este în interesul lor, este în interesul nostru, este în interesul ţării, până la urmă, să continuăm cu guvernarea împreună, dar nu în orice condiţii”, a explicat preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că UDMR „nu s-a ridicat de la masa negocierilor”, dar, în acelaşi timp, „poate fi împins pe scări”.

„Acum, sigur, după demisia premierului Nicolae Ciucă, Guvernul este demisionar şi începe procedura parlamentară şi constituţională pentru desemnarea unui nou prim-ministru. În momentul în care va fi desemnat domnul Ciolacu în această funcţie de prim-ministru, va fi responsabilitatea dânsului să formeze un guvern şi aşteptăm să ne spună ce doreşte – ce structură, ce coaliţie doreşte şi bineînţeles că nu ne-am ridicat de la masă, nu ne ridicăm de la masă, dar eu nu neg că putem să fim împinşi pe scări, ca să mă exprim mai puţin academic, dar nu plecăm, că nu de aceea am intrat în 2020 şi 2021 în coaliţie să plecăm înaintea terminării mandatului. Deci, cam aici suntem. (…) Eu am spus că fără Ministerul Dezvoltării nu putem să continuăm şi asta cunoaşte şi domnul Ciolacu”, a punctat vicepremierul.

Întrebat dacă, în cazul în care UDMR iese de la guvernare, va susţine anumite legi în Parlament, liderul UDMR a reafirmat că reprezentanţii formaţiunii „nu suferă de „Sindromul Stockholm”.

„Nu există aşa ceva. Deci, are majoritate coaliţia şi fără noi. În condiţiile în care ai majoritate, nu ai nevoie de aşa ceva. Este absolut sau ar fi absolut ilogic din punct de vedere politic, inexplicabil – că pleci, că ai fost împins în afara Guvernului şi apoi faci un acord parlamentar. Pentru ce? Imediat ajungeţi la concluzia că noi suferim de „Sindromul Stockholm”. Am spus şi ieri, nu există această boală la noi”, a mai precizat el.

Mesajul UDMR va fi prezentat într-o şedinţă a coaliţiei de guvernare, care va avea loc, luni, de la ora 17,00, dacă reprezentanţii formaţiunii vor fi invitaţi.

„Ieri, când ne-am ridicat de la masă după terminarea discuţiilor la Palatul Victoria, am stabilit că astăzi, la ora 17,00, ne vedem. Acum depinde, sigur ştiu de această întâlnire, împreună am stabilit, dar de atunci n-am mai discutat cu domnul Ciolacu. Cu premierul sigur că astăzi la şedinţa de guvern ne-am întâlnit. Vom vedea, dar ştiu de această întâlnire”, a spus Kelemen Hunor.