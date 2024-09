Sebastian Ghiţă, Softronic: Avem o fabrică de trenuri electrice la Craiova. Am produs 3 care sunt în funcţiune

România produce la Craiova şi trenuri electrice care deja funcţionează, nu numai locomotive CFR, a spus Sebastian Ghiţă, director comercial Softronic, marţi, la conferinţa Income Magazine, organizată de Antena 3 CNN.

„Tot la Craiova, pe lângă Softronic, fabrică de locomotive, mai este și o fabrică de trenuri electrice.

S-au fabricat trei astfel de trenuri electrice, care în prezent operează pentru firma noastră de transport pe Craiova-Brașov și Craiova-Constanța zi de zi”, a spus Sebastian Ghiţă, director comercial Softronic, marţi, la conferinţa Income Magazine, organizată de Antena 3 CNN.

În context, Gruia Stoica, fondator şi preşedinte Grampet Group, a spus, din experiența internațională, cum este mai ușor să lucrezi, cu statul român sau cu străinii.

„Noi facem transporturi de la Marea Nordului, Marea Baltică către Marea Egee, de la Marea Neagră către Marea Adriatică. Deci, Germania, Austria, Ungaria, România, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, România, Serbia, Croația, Slovenia și, de curând, am luat și licență în Macedonia.

Astfel, suntem singurii care putem să facem în acest moment transporturile pentru Cosco și pentru alții care dețin portul Pireu, să legăm Pireu de centrul Europei.

Da, îți vine să lucrezi un pic în afara țării, în condițiile în care, iertați-mă, pot să fac o glumă: pe timp de pandemie să-ți dea Germania sau Franța sau Austria subvenții, zic ok, bun, nu m-am supărat.

Dar când am văzut că ne-au dat și bulgarii subvenție, iar ai noștri ne-au crescut taxa de utilizare a infrastructurii, efectiv am râs şi am zis că ceva nu e în regulă.

Cam asta facem. Avem cele patru fabrici de vagoane și locomotive, cea de la Paşcani, unde se face și acea ramă Leon, avem Simeria – pe care am transformat-o și produce.

Dintr-un atelier am transformat-o în producție de cisterne și facem cisterne chiar pentru francezi.

Avem Reloc Craiova, unde modernizăm locomotive și avem un contract cu cei de la CFR Călători de peste 90 de milioane de euro.

Avem pentru prima dată o producție asigurată pe următorii 3 ani de zile. Putem sta relaxați și să ne gândim cum să facem contractele pentru următoarea perioadă. Și Pașcani este cam în aceeași situație.

Din fericire, dincolo unde avem ultima fabrică, în Ungaria, efectiv n-a avut nevoie de PNRR, dar avem de lucru pentru următorii 3 ani de zile și se gândesc pentru anul următor cum să își găsească totul. Ei lucrează foarte mult pentru piețele străine, avem profit de când am preluat-o și aducem profitul de acolo în România”, a spus Gruia Stoica, fondator şi preşedinte Grampet Group, marţi, la conferinţa Income Magazine.