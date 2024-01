Ştefănescu (COTAR), către transportatorii protestatari: Nu e cazul să creăm un haos generalizat; cred că am ajuns la un consens benefic pentru transport

Problemele referitoare la amendarea generată de expirarea rovinietei din cauza aşteptărilor la frontieră se vor rezolva în şapte zile, prin scoaterea camerelor de luat vederi, iar traficul în vamă va fi fluidizat, întrucât se vor face două benzi – UE şi non-UE – precum şi o separare a camioanelor goale, a declarat, marţi, preşedintele Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Vasile Ştefănescu, după ieşirea de la negocierile cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

„Astăzi, noi – COTAR, FORT, UNTRR, toate patronatele din transporturi – am continuat discuţiile începute anul trecut. Aşa cum am declarat şi în presă prin toate comunicatele de anul trecut, urma, dacă nu am fi rezolvat problema astăzi, să declanşăm protest după data de 15 ianuarie. Întrucât am ajuns la un consens, astăzi am încheiat un protocol cu termene foarte clare – a participat domnul ministru Grindeanu (…). Eu cred că am ajuns la un consens benefic pentru transportul de persoane, pentru transportul de marfă, pentru toate activităţile noastre conexe până la urmă, pentru toţi cei care aducem 18% din PIB-ul României, chiar şi pentru colegii noştri care manifestează astăzi sau au manifestat în aceste zile”, a spus Ştefănescu.

Acesta le-a transmis transportatorilor aflaţi în stradă „că nu este cazul să creăm un haos generalizat”.

„Noi reprezentăm astăzi – noi, COTAR, UNTRR-ul – marea majoritate a transportatorilor de marfă, persoane, cum am spus, activităţi conexe…Vă spun un singur lucru: protestam, dacă era cazul, protestam după data de 15 ianuarie, aşa cum am prezentat în comunicatele de presă, urmând cu colegii noştri să declanşăm un protest la nivel naţional dacă cu Ministerul de Transporturi nu ajungeam la un consens…Mâine vom avea o întâlnire şi cu domnul ministru Boloş, legat de e-Transport, nicidecum nu avem niciun fel de problemă cu e-Factura. Până la urmă, în ţara asta, toată lumea trebuie să-şi plătească taxele şi impozitele şi toată lumea trebuie să-şi desfăşoare activitatea la suprafaţă”, a afirmat liderul COTAR, după ce presa i-a spus că transportatorii din stradă au subliniat că aceste organizaţii nu le reprezintă interesele.

Întrebat ce s-a decis concret la discuţiile cu ministrul Transporturilor, Vasile Ştefănescu a răspuns: „Am cerut fluidizarea traficului din vamă, se vor face două benzi UE şi non-UE, se va face încă o bandă, se va face de fapt o preselecţie înainte de a intra în punctul de frontieră pentru camioanele goale şi vor fi duse către altă bandă, cântarele şi camerele – are termen imediat 7 zile, de fapt în 7 zile camerele de luat vederi, mă refer la rovinietă, se vor scoate şi atunci se va fluidiza (traficul – n. r.) şi transportatorii nu vor mai plăti amenzi”.

„Se va face grup de lucru pentru amendarea OG 43 şi vom ajunge la toleranţă 5% pentru toate masele la tonaj. Se va face grup de lucru pentru piraterie, activitate neautorizată, nelicenţiată din transporturi de marfă şi de persoane. Se scoate de pe site OG 49/2022, se va face grup de lucru pentru modificarea OG 49 privind transportul alternativ, în aşa fel încât să nu mai fie concurenţă neloială”, a adăugat el.

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit, marţi, la ora 13:00, cu reprezentanţii confederaţiilor patronale şi federaţiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri. Întâlnirea a durat trei ore.

„Acord o foarte mare atenţie solicitărilor industriei şi sunt sigur că pentru orice problemă există şi o soluţie. Sunt probleme care pot fi rezolvate de către Ministerul Transporturilor şi de companiile din subordine, dar şi subiecte care necesită un răspuns din partea altor autorităţi ale statului”, a precizat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, într-un comunicat.

Potrivit MTI, la întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), Confederaţiei Patronale Concordia, Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) şi ai Asociaţiei Române pentru Transporturi Rutiere Internaţionale, alţii decât reprezentanţii transportatorilor protestatari, aflaţi în stradă de şapte zile.