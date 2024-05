Rețeaua de sănătate Regina Maria marchează o nouă etapă în abordarea sănătății în România, devenind primul sistem complet integrat de servicii de medicină generală și stomatologie. Cu peste 14 ani de experiență pe piața stomatologică din România, Clinicile Dentare Dr. Leahu devin Regina Maria Dental Clinics – un moment semnificativ în parteneriatul inițiat în anul 2023, reprezentând cea mai mare tranzacție din domeniul medical românesc la acea vreme. În urma acestei convenții, medicul Ionuț Leahu – fondatorul Clinicilor Dentare Dr. Leahu a păstrat 49% din acțiuni, în timp ce pachetul majoritar a fost achiziționat de Regina Maria.

Fady Chreih, CEO-ul Regina Maria a subliniat că: „Unul dintre obiectivele noastre este să dezvoltăm servicii medicale integrate, la standardul de calitate la care se așteaptă pacienții români, care să adreseze toate problemele de sănătate. Sănătatea dentară reprezintă o parte esențială a unui astfel de ecosistem. Astfel, după o lungă perioadă în care am urmărit evoluția acestui segment, acum un an, am pătruns în zona serviciilor stomatologice, prin preluarea pachetului majoritar din Clinicile Dentare Dr. Leahu. Iar astăzi, prin Regina Maria Dental Clinics, schimbăm paradigma prin abordarea integrată a sănătății”.

Fiind parte integrantă a acestei evoluții, Dr. Ionuț Leahu, fondatorul Clinicilor Dentare Dr. Leahu, a evidențiat, la rândul său, că: „Am realizat că o schimbare autentică în sistemul de sănătate din România va necesita decenii, însă, în domeniul serviciilor private de sănătate, am reușit să aducem în prim plan sănătatea orală și să dispunem de toate specialitățile medicale pentru o îngrijire completă a sănătății oamenilor, de la naștere pe tot parcursul vieții. Se împlinește un an de când ne-am alăturat resursele doi lideri în domeniul medical și de când lucrăm multidisciplinar pentru a conecta sănătatea orală cu sănătatea întregului corp. Regina Maria Dental Clinics este rezultatul eforturilor noastre din acest an de a crea instituția medicală care să trateze omul, nu doar afecțiunile dentare, de la primul dinte pentru toată viața, urmărind sănătatea generală a acestuia”.

Un sistem medical care integrează sănătatea orală în sănătatea generală

Pentru pacienți, Regina Maria Dental Clinics înseamnă o abordare completă, multidisciplinară și integrată a sănătății dentare, concentrându-se pe grija față de pacient de-a lungul întregii vieți și oferind tratamente personalizate, adaptate nevoilor fiecăruia, cu o atenție constantă la calitatea actului medical.

„Suntem astăzi o echipă de peste 11.000 de persoane, dintre care 3.500 de medici care pornesc pe o direcție nouă și evoluată împreună pentru a pune toată medicina la dispoziția oamenilor. Suntem cel mai bine închegat grup medical din România, însă avem mult de construit pentru ca viziunea noastră, One Health, să fie în mintea publicului larg. În următorii ani, ne vom concentra pe educația oamenilor în a-și regândi ideea de sănătate, pe integrarea competențelor echipei medicale și pe extinderea prezenței în țară, în afara celor 12 județe în care suntem în acest moment”, a completat Dr. Ionuț Leahu.

Cu toate că este un proces amplu și de durată, primii pași în direcția unui ecosistem medical complet au fost făcuți în locațiile dental deja existente, unde au început să fie incluse și laboratoare de analize medicale pentru pacienți – acest lucru se întâmplă deja la Iași, Cluj și Turda, urmând a continua și în alte orașe. Urmează a fi integrate și cabinete de stomatologie în primele locații Regina Maria din țară. De asemenea, pacienții stomatologici cu situații deosebite, care necesită anestezie generală sau alte proceduri medicale complexe, vor avea acces în spitalele Regina Maria pentru realizarea unor astfel de proceduri.

Sănătatea orală este strâns legată de sănătatea întregului corp

Cele mai recente studii în domeniu, realizate de The Journal of the American Dental Association, arată că sănătatea orală este intrinsec legată de sănătatea generală a organismului, influențând afecțiuni precum diabetul, endocardita, bolile cardiovasculare, complicațiile sarcinii și nașterii, pneumonia, diabetul, HIV/SIDA, cancerul și boala Alzheimer, iar îngrijirea dentară adecvată poate îmbunătăți controlul acestor afecțiuni. O serie de cancere au fost legate de bolile gingiilor – acestea includ cancere ale gurii, tractului gastrointestinal, plămânilor, sânului, glandei prostatei și uterului.

Dintre toate, însă, asocierea dintre parodontoză și diabet a adunat cele mai multe dovezi până în prezent, cercetătorii fiind de părere că există o corelație „în ambele sensuri” între cele două: parodontoza poate crește riscul de diabet și viceversa. Un studiu din 2017 sugera că inflamația sistemică cauzată de boala parodontală poate înrăutăți capacitatea organismului de a răspunde la insulină, în timp ce o cercetare publicată în 2023 a constatat că persoanele cu diabet tratate pentru boala parodontală au raportat o scădere a costurilor totale de îngrijire a sănătății cu 12 până la 14 procente. De altfel, și în studiul Barometrul Stomatologiei din România din 2023, datele indică faptul că 2 din 3 români consideră că nu au probleme stomatologice, iar peste jumătate dintre români nu ajung deloc la dentist, fapt ce a crescut gradul de incidență pe fiecare afecțiune în ultimii 6 ani.

„Prin Regina Maria Dental Clinics, conectăm sănătatea dentară cu cea a întregului corp și consolidăm accesul la toate serviciile medicale, tratând toți pacienții cu probleme de sănătate, prin servicii de calitate și grijă față de oameni”, a subliniat Dr. Ionuț Leahu.

Regina Maria Dental Clinics devine parte integrantă în ecosistemul medical de peste 3.500 de medici care sunt la dispoziția pacientului, acoperind toate specialitățile din medicina generală.

Serviciile stomatologice Regina Maria Dental Clinics pot fi accesate de pacienți în cele mai importante orașe din țară – București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Sibiu, Constanța, Oradea, Craiova, Galați, Turda, Ploiești și Pitești, oferind servicii de cea mai înaltă calitate și îngrijire medicală extraordinară.