Topul celor mai mari portofolii imobiliare din România

13,21 miliarde de Euro este valoarea cumulata a portofoliilor locale ale celor mai mari investitori imobiliari, conform datelor centralizate de BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) și ROMANIA PROPERTY CLUB (RPC) de la Cushman & Wakefield Echinox pentru raportul REAL ESTATE PREMIER LEAGUE – primul index al proprietarilor și managerilor celor mai mari companii imobiliare active în România.

CELE MAI MARI PORTOFOLII IMOBILIARE DIN ROMANIA LOC COMPANIE VALOARE PORTOFOLIU PORTOFOLIU LEADERSHIP 1 NEPI Rockcastle € 2.2 mld. Retail & Rezidential Rüdiger Dany 2 CPI Property Group €1.8 mld. Office & Retail Fulga Dinu 3 Globalworth €1.6 mld Office & Industrial Dennis Selinas 3 CTP Invest €1.6 mld. Industrial Remon Vos 5 AFI Europe € 1.4 mld. Office, Retail & Rezidential Doron Klein 6 Iulius Group & Atterbury Europe € 1.2 mld. Office & Retail Iulian Dascalu 7 One United Properties € 917 mil. Retail, Office & Rezidential Andrei Diaconescu & Victor Capitanu 8 Pavăl Holding € 900 mil. Retail, Office& Industrial Dragos & Adrian Paval 9 WDP € 850 mil. Industrial Jeroen Biermans 10 MAS Real Estate & Prime Kapital € 750 mil. Retail, Office & Rezidential Martin Slabbert Sursa: Cushman & Wakefield Echinox & BREC

Astfel, Rüdiger Dany – CEO al NEPI Rockcastle, Fulga Dinu – Country Manager, CPI Property Group Romania, Dennis Selinas – CEO al Globalworth, Remon Vos – fondator al CTP, Doron Klein – CEO AFI Europe România, Iulian Dascălu – fondator al Iulius Group, Andrei Diaconescu și Victor Căpitanu – Fondatori, One United Properties, Dragos și Adrian Pavăl – fondatori ai Pavăl Holding, Jeroen Biermans – Country Manager, WDP și Martin Slabbert – Fondator Prime Kapital, administrează cele mai valoroase portofolii din România.

Proiectul REAL ESTATE PREMIER LEAGUE se desfășoară o dată la doi ani pentru a analiza schimbările majore din industrie, 2023 fiind a doua ediție. NEPI Rockcastle își păstrează primul loc în cadrul clasamentului, în timp ce pe locul doi ajunge CPI Property Group, în urma preluării portofoliilor Immofinanz și S Immo. Globalworth, cu un portofoliu de active de birouri și clădiri industriale se află pe locul al treilea. ”În ultimii ani ESG (Environmental, Social, and Governance) a câștigat o importanță deosebită în rândul corporațiilor și al companiilor cotate la bursă. Pe lângă faptul că am dobândit certificări verzi pentru 100% din portofoliul existent de clădiri de birouri din România, am construit o strategie ESG care este în conformitate cu așteptările tuturor părților implicate. La nivel de companie, Globalworth s-a angajat să reducă emisiile de carbon cu peste 40% până în 2030, comparativ cu nivelul de referință din 2019”, spune Dennis Selinas, CEO al grupului Globalworth.

O altă mișcare importantă în 2023 este prezența investitorilor români. One United Properties (fondată de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu) s-a remarcat prin activitatea investițională intensă din ultimii doi ani. Pe lângă dezvoltarea proiectelor mixte, au investit în achiziția de clădiri de birouri precum și clădiri istorice din zona centrală a Bucureștiului, care vor fi renovate și transformate în clădiri moderne. Compania are în prezent în dezvoltare peste 5.700 de apartamente autorizate și peste 3.000 în curs de proiectare în București. Totodată, One United Properties are în construcție One Gallery, restaurarea fostei Hale Ford, cu o valoare bruta de dezvoltare de 90 de milioane de Euro, cea mai mare investiție privată într-o clădire istorică din centrul Bucureștiului.

”Obiectivele noastre pentru 2023 includ o cifră de afaceri brută consolidată de 290,2 milioane EUR, o creștere cu 23% față de 2022. Mai mult, suntem încântați să intrăm pe piața hotelieră odată cu construirea One Plaza Athénée, un hotel de 5 stele”, spune Victor Căpitanu, Co-Fondator, One United Properties.

Cu o strategie clară de dezvoltare a unui portofoliu imobiliar puternic, Dragoș și Adrian Paval, fondatorii Paval Holding au făcut achiziții importante în ultimii doi ani, cea mai mare fiind preluarea portofoliului CA IMMO de anul trecut. În urma acestei tranzacții, grupul fondat de aceștia se află acum pe locul opt în top 10 investitori imobiliari.

CELE MAI MARI PROIECTE ÎN DEZVOLTARE DIN BUCUREȘTI & SUBURBII

Cele mai mari cinci proiecte de birouri în dezvoltare sunt U Center 2 ( 32.000 mp – Forte Partners), ARC (29.000 mp – PPF Real Estate), @EXPO (28.000 mp – Atenor), Promenada (27.500 mp – NEPI Rockastle) și AFI Loft (15.000 mp – AFI Europe)*.

Pe sectorul de retail se înregistrează doar trei dezvoltări notabile: extinderea mall-ului Promenada (34.000 mp – NEPI Rockastle), Cosmopolis Plaza (16.300 mp – Opus Land) și One Gallery (13.500 mp – One United Properties)*.

Conform datelor transmise de SVN România pentru BREC, One Lake District (2.076 de apartamente – One United Properties), Plaza Residence (1.300 de apartamente – Exigent Development), Greenfield Residence (1.187 de apartamente – Impact), Cortina North (1.000 de apartamente – Eden Capital), și One Cotroceni Park ( 900 de apartamente– One United Properties) sunt cele mai mari proiecte rezidențiale pe segmentul quality, (mediu și premium), în construcție, la acest moment în București și suburbii.

În ceea ce privește sectorul logistic, topul proiectelor în dezvoltare din jurul Bucureștiului înregistrează ELI Park 3.3 și ELI Park 4 (21.500 mp & 20.500 mp – Element Industrial), CTPark Popești-Leordeni și Afumați (16.500 mp & 13.500 mp – CTP) și Business Park Ștefănești (13.000 mp – Globalworth)*.

VASTINT Romania, dezvoltator cu un portofoliu activ pe piața românească de aprox. 96.000 mp, prin proiectele de birouri Timpuri Noi Square si Business Garden Bucharest, anunță că este interesat de noi investiții. ”Lucrăm la identificarea de noi oportunități pentru achiziții de terenuri în București și alte orașe din România”, a declarat Antoniu Panait, Managing Director VASTINT România.

CELE MAI MARI PROIECTE ÎN DEZVOLTARE DIN ORAȘELE REGIONALE

Cele mai mari proiecte de birouri în dezvoltare din afara Bucureștiului sunt Silk District (20.000 mp – MAS Real Estate – Prime Kapital, Iași) Palas (18.000 mp – Iulius, Iasi), Paltim (16.000 mp – Speedwell, Timisoara) și Coresi (10.000 mp – Nhood, Brașov)*.

Cele mai mari cinci proiecte de retail în dezvoltare din orașele regionale sunt Prima Shopping Center (70.000 mp – Oasis Development & Consulting, Sibiu), Promenada Craiova (63.700 mp – NEPI Rockastle, Craiova), Mall Moldova (59.700 mp – MAS Real Estate – Prime Kapital, Iași), Arges Mall (51.300 mp – MAS Real Estate – Prime Kapital, Pitesti) și AFI Arad (29.400 mp – AFI Europe, Arad).*

Conform datelor adunate de RPC de la investitori, Silk District (661 de apartamente – MAS Real Estate – Prime Kapital, Iași), Tomis Park și Novopolis (580 & 480 de apartamente – Lucian Orban, Constanta), Qualis 1 și Maurer Villas II (440 și 330 de apartamente – Qualis si Maurer Imobiliare – Brașov) sunt cele mai mari proiecte rezidențiale pe segmentul quality, (mediu și premium), în construcție, la acest moment în afara Bucureștiului.

În ceea ce privește sectorul logistic, topul proiectelor în dezvoltare din orașele regionale înregistrează WDP Slatina cu doua proiecte (48.300 mp – WDP si 25.000 mp – WDP), CTPark Oradea (38.000 mp – CTP), ELI Park Bacău (37.000 mp – Element Industrial), WDP Timișoara (33.500 mp – WDP)*.

Iulius rămâne unul dintre cei mai activi dezvoltatori din orașele regionale. După ce a inaugurat Palas Campus, proiectul de 60.000 mp de la Iași, dezvoltatorul a anunțat un nou proiect de birouri în acest oraș, în suprafață de 18.000 mp, în timp ce lucrează la autorizarea noului proiect din Cluj-Napoca: un amplu proiect mixed-use, cu o investiție estimata de 500 de milioane de Euro.

Despina Ponomarenco, Președinta BREC: ”Noile proiecte în desfășurare implică ample transformări și regenerări urbane, contribuind atât la dezvoltarea economică prin investițiile angrenate cât și la sporirea calității vieții în comunitățile locale prin noi modele sociale, culturale și de lifestyle pe care le generează”.