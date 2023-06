Vânzările de computere, contracție puternică și în primul trimestru

Vânzările de computere din primul trimestru al anului au scăzut, la nivel global, cu 30% comparativ cu primul trimestru al anului trecut, conform datelor Gartner. O combinație nefavorabilă între o ofertă excesivă și cerere scăzută de PC-uri din cauza incertitudinilor economice și a lipsei de motivație pentru cumpărare a dus la al doilea trimestru consecutiv de scădere istorică de la an la an.

Micșorarea vânzărilor a venit și după o perioadă de scumpiri și de probleme în aprovizionarea cu componente, după care producătorii au reușit să își creeze stocuri, dar cererea s-a redus considerabil de anul trecut, după apariția inflației și perspectivele unor crize economice. „Presiunile privind prețurile PC-urilor s-au intensificat în timpul trimestrului, deoarece furnizorii au oferit reduceri considerabile pentru a curăța stocul”, a declarat Mikako Kitagawa, analist la Gartner. „Pentru a stimula cererea, furnizorii au redus temporar prețurile medii de vânzare (ASP) ale PC-urilor aflate deja pe canale, dar ASP-urile noilor PC-uri livrate pe canale au rămas ridicate din cauza creșterii costurilor din lanțul de aprovizionare determinate de inflație”, spune Kitagawa, care mai arată că prețurile medii de vânzare vor crește moderat în 2023 pe măsură ce producătorii vor transmite către utilizatorii finali creșterile de costuri pentru computerele noi.

Vânzările globale din primul trimestru s-au ridicat la 55,15 milioane de unități la nivel global. Lenovo a rămas pe primul loc în topul producătorilor, cu vânzări totale de 12,8 milioane de unități, în scădere semnificativă de la 18,3 milioane de PC-uri în primul trimestru al anului trecut. Pe locul secund se află HP Inc., cu un total de 12 milioane de unități, în scădere de la 15,8 milioane anul trecut, iar pe locul al treilea se află Dell, cu 9,5 milioane de unități, și ei în scădere puternică de la 13,8 milioane de PC-uri anul trecut. În top urmează Apple, cu 4,8 milioane de unități, în scădere și mai mare, de 34%, de la 7,3 milioane de computere în 2021, după care mai avem Asus, cu 3,9 milioane de PC-uri și o scădere de 30%, și Acer, cu 3,5 milioane de unități și o micșorare a vânzărilor de 36%. Restul producătorilor din lume au comercializat 8,5 milioane de computere, o scădere de 30% față de anul trecut.

Lenovo a înregistrat cea mai mare scădere anuală a livrărilor din istoria sa corporativă pe parcursul a două trimestre. În timp ce SUA a fost o piață deosebit de provocatoare pentru Lenovo, compania a înregistrat o creștere modestă în Japonia, determinată de achizițiile de computere la sfârșitul anului fiscal. Primul trimestru al anului a fost și al șaptelea trimestru consecutiv de scădere cu două cifre a livrărilor pentru HP. Livrările HP în EMEA au scăzut cu 37% comparativ cu un an în urmă, dar au scăzut mai puțin pe piața din SUA. Dell a înregistrat al patrulea trimestru consecutiv de scădere de la an la an. Asia Pacific a fost piața cea mai afectată, cu livrările în scădere cu peste 40%. Declinul Dell a fost determinat în mare parte de piața slabă a computerelor de afaceri.

„Cererea PC-urilor pentru afaceri a fost lentă în acest trimestru, dar piața întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) a fost deosebit de slabă din cauza incertitudinilor economice”, a spus Kitagawa. „IT-ul a rămas un domeniu de top pentru cheltuielile IMM-urilor, deoarece organizațiile recunosc importanța valorificării tehnologiei pentru creștere, dar PC-urile sunt adesea primul domeniu care se confruntă cu reduceri de buget, deoarece durata de viață a produsului poate fi prelungită. În schimb, cheltuielile în alte segmente tehnologice, cum ar fi software-ul și serviciile IT, este de așteptat să crească în 2023.”

Lenovo este lider la vânzări și în România

Și vânzările din România au scăzut în primul trimestru, în acord cu livrările globale și cele din EMEA, regiunea noastră fiind afectată și de conflictul din Ucraina, care a generat incertitudine pe termen scurt. Din fericire, scăderea a fost mai mică, de doar 16% comparativ cu primul trimestru din 2021, conform datelor IDC. Piața autohtonă a avut un an de grație în 2021, când s-au vândut peste un milion de unități, dar anul trecut a revenit sub cifra din acel an.

Lenovo a fost lider și în primele trei luni ale anului, cu o cotă de piață de 23,3%, urmat de taiwanezii de la Asus cu 21,4%, de americanii de la HP cu 20,2% și de cei de la Dell cu 10,5%. Lenovo, Asus și HP sunt în mod obișnuit producătorii cu cele mai mari vânzări din țara noastră, diferențierile fiind făcute de multe ori de cel care câștigă o comandă consistentă din partea unei companii mari sau a unei organizații care își schimbă generația de PC-uri. În cadrul Lenovo Press Tour, compania nu a oferit date și despre a cincea companie din top, dar este de presupus că aceasta este Acer. Oricum, primii patru producători ocupă trei sferturi din piața autohtonă.

Piața de PC din țara noastră este ocupată în proporție de circa 75% de laptopuri, restul fiind reprezentat de desktopuri. De altfel, vânzările de desktopuri scad în continuare, cumpărătorii fiind de regulă companiile care au birouri și preferă PC-urile „fixe”. În zona de consumer, desktopuri se mai vând pentru cei pasionați de gaming și de cei care au nevoie de stații grafice.

La vânzări de tablete, Lenovo a ocupat locul secund în primul trimestru al acestui an, cu o cotă de piață de 21,5%, dar vine după ce a ocupat primul loc timp de șase trimestre consecutive. Samsung a reușit cele mai multe vânzări de tablete în primele trei luni și a ajuns la cotă de piață de 23,3%. Este interesant că pe piața tabletelor Lenovo reușește să fie în top cu o ofertă variată de produse, atât ca performanțe, cât și ca preț, în timp ce Samsung pare să fi adoptat mai degrabă strategia Apple, cu o ofertă mai redusă de produse și prețuri mai mari. De altfel, Apple este pe locul al treilea la vânzările de tablete, cu o cotă de 21,4%, foarte aproape de Lenovo. În top mai apar Alview și Xiaomi, fiecare cu câte o cotă de piață de 8%.

Reprezentanții Lenovo, care se așteaptă la o revenire a vânzărilor în a doua parte a anului pe piața de la noi, au arătat și că tendințele globale în ceea ce privește computerele este de a merge către un PC pentru o persoană, dar și o tabletă pentru o persoană. Tendința este în strânsă legătură cu faptul că petrecem tot mai mult timp în fața ecranelor. În plus, tindem și să utilizăm tot mai mult soluțiile de procesare a datelor în cloud prin utilizarea serviciilor oferite de companiile de software.