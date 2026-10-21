Volkswagen recheamă în service peste 70.000 de automobile electrice din cauza unor baterii defecte

Grupul auto german Volkswagen a demarat o operațiune de rechemare în service pentru aproape 72.700 de vehicule electrice, din cauza unor baterii defecte, arată datele publicate marți de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite DPA.

Numai în Germania, rechemarea vizează aproximativ 10.000 de vehicule, majoritatea din gama ID.

Săptămâna trecută, s-a aflat că Volkswagen pregătește o rechemare în service, după ce controalele interne de calitate au scos la iveală că unele celule ale bateriilor din unele vehicule din gama ID nu respectă standardele de calitate. Potrivit Volkswagen, motivul este un defect de fabricație la furnizori, care afectează bateriile produse într-o perioadă limitată.

‘În cazuri rare, acest lucru poate duce la o solicitare termică sporită a bateriilor; în situații extreme, s-ar putea declanșa un incendiu’, a precizat compania, săptămâna trecută.

Modelele vizate includ ID.3, ID.4, ID.7 și ID.Buzz, fabricate în anumite intervale între 2022 și 2025, precum și modele Cupra Born, produse de filiala spaniolă Cupra între 2022 și 2024.

Clienții vizați vor primi o notificare scrisă, a anunțat producătorul auto

Ca măsură imediată, Volkswagen limitează încărcarea vehiculelor afectate la maxim 80%, până când vehiculele vor fi verificate într-un service autorizat. Potrivit Volkswagen, s-ar putea să nu fie necesară înlocuirea modulelor de baterii, deoarece ar putea fi suficientă doar o actualizare de software.

Aceasta nu este prima rechemare la service demarată de Volkswagen în acest an din cauza problemelor la baterii. În luna martie, Volkswagen și Cupra au rechemat peste 90.000 de vehicule la nivel mondial din același motiv, dintre care 28.000 în Germania.

De asemenea, la sfârșitul lunii septembrie, producătorul auto german a rechemat în service peste cinci milioane de vehicule la nivel global, din cauza coroziunii unui șurub din sistemul de direcție.