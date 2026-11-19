Înmatriculările de vehicule electrice pe baterii (BEV) în Europa au crescut cu peste 60% în luna octombrie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, consumatorii fiind în continuare atrași de subvențiile guvernamentale acordate la achiziția de automobile electrice, de prețurile ridicate ale carburanților și de disponibilitatea unor modele electrice mai accesibile, transmite Reuters.

Vehiculele electrice pe baterii au reprezentat aproximativ o treime din toate mașinile vândute pe 18 mari piețe europene în cursul lunii octombrie, conform datelor furnizate miercuri de E-Mobility Europe, New Automotive și Fier Automotive. Aceasta în contextul unor discuții la Bruxelles privind relaxarea țintelor UE privind emisiile autovehiculelor în 2035.

Potrivit cifrelor furnizate de E-Mobility Europe, New Automotive și Fier Automotive, un număr de 295.252 de vehicule electrice pe baterii au fost înmatriculate în Europa în luna octombrie 2026, ceea ce conferă mașinilor complet electrice o cotă de piață de 32,1%.

De la începutul anului și până în prezent, în Europa au fost înmatriculate 2,33 milioane de vehicule electrice pe baterii, o creștere de 40,7% față de aceeași perioadă a anului 2025.

În rândul principalelor piețe auto europene, vehiculele electrice pe baterii au atins o cotă de piață de 41,5% în Franța, cu 61.958 de unități înmatriculate în luna octombrie, în timp ce în Germania au ajuns la o cotă de 37%, cu 94.069 de BEV înmatriculate.

Piețele auto din țările scandinave au rămas cele mai electrificate din Europa în octombrie, Norvegia fiind lider cu o cotă de piață a BEV de 98,8%. Urmează Danemarca, Finlanda și Suedia, cu cote de 88,4%, 59,9%, respectiv 51,1%. De asemenea, în octombrie, vehiculele electrice pe baterii au reprezentat aproximativ jumătate din înmatriculările din Luxemburg, Portugalia, Belgia și Țările de Jos.

La polul opus, Cehia, Italia și Polonia au rămas printre piețele auto cel mai puțin electrificate din Europa, vehiculele electrice pe baterii având cote de 9,3%, 5,9%, respectiv 6,2%.