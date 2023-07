Volumul fuziunilor și achizițiilor din sectorul serviciilor financiare europene a atins un maxim al ultimilor nouă ani în S1 2023

Industria europeană a serviciilor financiare a anunțat un maxim al tranzacțiilor din ultimii nouă ani în prima jumătate a anului 2023, cu 382 de tranzacții în întreaga regiune, comparativ cu 337 în aceeași perioadă din 2022 (o creștere de 13% de la an la an), potrivit celei mai recente analize EY privind fuziunile și achizițiile din domeniul serviciilor financiare. Cu toate acestea, valoarea totală dezvăluită a tranzacțiilor pentru această perioadă a scăzut de la an la an, de la 29,2 miliarde de lire sterline în semestrul I 2022, la 20,9 miliarde de lire sterline în semestrul I 2023, din cauza scăderii numărului de tranzacții de peste 1 miliard de lire sterline. În S1 2022, au fost anunțate zece tranzacții de peste 1 miliard de lire sterline în Europa, comparativ cu cinci tranzacții anunțate în S1 2023.

Defalcarea activităților de fuziuni și achiziții sectoriale pe piețele financiare din Europa

Numărul de tranzacții europene în domeniul asigurărilor a crescut de la 106 în S1 2022, la 131 în S1 2023, combinat cu o scădere semnificativă a valorii totale a tranzacțiilor: de la 7 miliarde de lire sterline în S1 2022, la 4,2 miliarde de lire sterline în S1 2023.

În mod similar, numărul tranzacțiilor europene de gestionare a averilor și a activelor a crescut de la 92 în S1 2022, la 126 în S1 2023. Cu toate acestea, valoarea totală a tranzacțiilor făcute publice a scăzut de la 3,8 miliarde de lire sterline, la 3,0 miliarde de lire sterline de la an la an.

În schimb, sectorul bancar european a raportat o scădere a volumului de tranzacții de la an la an în semestrul 1 2023, cu 125 de tranzacții în acest an, în scădere de la 139 în S1 2022, iar valoarea totală a tranzacțiilor a scăzut de la 18,5 miliarde de lire sterline, la 13,7 miliarde de lire sterline de la an la an.

Numărul companiilor non-europene care au achiziționat obiective europene a scăzut de la 53 în S1 2022, la 42 în S1 2023, iar valoarea totală a scăzut de la 11,6 miliarde de lire sterline în S1 2022, la 2,4 miliarde de lire sterline în aceeași perioadă din 2023. Companiile europene care au achiziționat companii-ţintă de pe alte piețe au scăzut de la 31 în S1 2022, la 24 în S1 2023, iar valoarea tranzacțiilor a scăzut de la 4 miliarde de lire sterline, la 1,6 miliarde de lire sterline.

Sebastian Mocanu, Partener, Technology Consulting, EY România: „Piața de fuziuni și achiziții din domeniul serviciilor financiare din România nu a fost semnificativ activă în prima parte a anului 2023, nefiind încheiate tranzacții de dimensiuni medii sau mari, dar există unele semne că piața își va reveni în a doua parte a anului. Principalele motoare pentru creșterea activității pe piață sunt legate în principal de consolidarea în continuare a sistemului bancar românesc și de schimbările de strategie ale băncilor de nivel 2 și 3 prezente pe piața românească.”

Note:

– Tranzacțiile le includ pe cele (anunțate sau finalizate) în care ținta se află într-unul din cele trei sectoare ale serviciilor financiare: bănci, asigurări sau gestionarea activelor

– Sunt incluse investițiile în capitaluri proprii, dar nu și asocierile în participație

– Tranzacțiile în care au fost achiziționate mai puțin de 20% din companie au fost excluse din această analiză

– Numărul total de tranzacții se referă la tranzacții în care a existat fie o țintă europeană, fie un achizitor european

– Intervalul de date: 1 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023

– Nu există un prag minim de valoare dezvăluită pentru tranzacții.

