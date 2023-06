Zemy Apfelbaum, Managing Director Wizrom Software: În România există în continuare un deficit semnificativ de forță de muncă în domeniul IT

În timp ce marile companii din industria IT concediază mii de oameni la nivel mondial, România încă se confruntă cu un deficit masiv de personal, ceea ce face ca trendul de pe piața locă a muncii din domeniul IT să fie exact invers față de cel existent la nivel global. Income Magazine a stat de vorbă cu Zemy Apfelbaum, Managing Director Wizrom Software, cel care a explicat cum stă România la acest capitol și ce ar putea să se întâmple în viitor.

Income Magazine: Google, Meta, Amazon,Twitter, HP, Zoom, SAP, Oracle sunt câteva dintre marile companii care au anunțat disponibilizări masive în ultimele luni. Ce a însemnat pentru România acest val de concedieri? A fost piața locală de IT afectată în vreun fel de acest val de concedieri sa, dimpotrivă, companiile de IT din România au profitat?

Zemy Apfelbaum: În vest, concedierile masive din industria IT au avut loc ca urmare a necesității de a reduce cheltuielile și de a opri scăderea rapidă a valorii companiilor pe piața bursieră. În perioada pandemiei, companiile de IT din occident au făcut angajări masive pentru a face față creșterii cererii generate de migrarea în mediul online. Existau speranțe că această tendință va continua și după pandemie.

Cu toate acestea, se pare că acele așteptări nu s-au materializat și, în perioada post-pandemică, valoarea capitalizării bursiere a început să scadă semnificativ pentru companiile din industria IT. Această scădere a valorii de piață a determinat companiile să ia măsuri drastice pentru a opri acest trend descendent.

Astfel, în jurul jumătății anului 2022, multe companii au început să facă concedieri masive, iar rezultatele acestor acțiuni au devenit vizibile. Cu trecerea timpului, în special în ultimul trimestru al anului 2022, valoarea companiilor a început să se redreseze treptat.

Este important să menționăm că evoluția valorii companiilor IT nu este doar influențată de aceste concedieri, ci și de o gamă largă de factori, cum ar fi performanța financiară, strategiile de afaceri, concurența de pe piață și situația economică generală. Concedierile pot fi o strategie utilizată de companii pentru a îmbunătăți eficiența și pentru a se adapta la noile cerințe ale pieței, dar nu reprezintă întotdeauna o soluție garantată pentru o redresare sustenabilă.

În România, impactul valului de concedieri masive în industria IT nu a fost la același nivel ca în țările vestice, ceea ce înseamnă că efectele asupra pieței locale de IT nu au fost la fel de puternice.

Income Magazine: S-ar putea confrunta și România cu un val de concedieri în zona de IT în viitorul apropiat?

Zemy Apfelbaum: Deși nu putem face previziuni precise, având în vedere deficitul de forță de muncă în IT și creșterea continuă a pieței locale de IT din România, este posibil ca țara să nu se confrunte cu un val de concedieri masive în viitorul apropiat. Cu toate acestea, este important să monitorizăm evoluțiile economice și să fim conștienți de potențialele influențe externe care ar putea afecta industria IT în România.

Income Magazine: Din anunțurile făcute de unele companii din România, ar părea că țara noastră, dimpotrivă, pare că se confruntă în continuare cu un deficit de forță de muncă în zona de specialiști în IT. În ciuda faptului că la nivel mondial au loc concedieri, în România companiile fac angajări? Care ar fi explicația?

Zemy Apfelbaum: În primul rând, este important de menționat că în România există în continuare un deficit semnificativ de forță de muncă în domeniul IT. Această situație persistă de mai mulți ani, în contextul în care cererea de specialiști IT depășește oferta existentă. Prin urmare, chiar și în condițiile unor concedieri masive în companiile occidentale, piața locală de IT din România a fost în continuare tensionată în ceea ce privește resursele umane. Această lipsă de personal calificat a determinat păstrarea nivelului de cerere pentru specialiștii IT din România, ceea ce a menținut o parte din piață relativ protejată în fața impactului concedierilor.

În al doilea rând, industria IT din România a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii ani, iar această expansiune continuă să creeze oportunități de angajare. ANIS arată că aceasta și-a menținut ritmul anual de creștere de 15-17%, ajungând de la un volum de 4,6 miliarde de euro în 2015 la peste 9 miliarde de euro în 2022, valoarea acestui sector al economiei urmând să depășească 12 miliarde euro în următorii doi an. Astfel, numeroase companii de IT românești au înregistrat creșteri în cifra de afaceri și au reușit să atragă clienți noi, în timp ce unele companii străine au deschis centre de dezvoltare în România. Această creștere a capacității de producție și a volumului de muncă a contracarat într-o oarecare măsură impactul concedierilor masive din vest.

Income Magazine: Ce părere aveți despre salariile din IT? Există voci care spun că salariile mai mici (comparabile cu cele din Vest) sunt unul dintre motivele pentru care piața forței de muncă din IT din România încă este atractivă.

Zemy Apfelbaum: În primul rând, trebuie să menționăm că, în continuare, conform datelor INS de luna trecută, cele mai mari salarii din România s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației (inclusiv activități de servicii informatice), unde angajații au încasat un salariu mediu net 10.234 de lei. Mai trebuie precizat și că salariile din IT în România variază în funcție de mai mulți factori: domeniul de expertiză, tehnologiile cu care se lucrează, nivelul de experiență și specializare al angajaților, dar și locația geografică.

De asemenea, este important de subliniat că diferența salarială între țările din vest și în industria IT locală a început să se reducă treptat. Odată cu creșterea cererii globale pentru specialiști IT, inclusiv în România, și cu expansiunea companiilor locale și străine în țară, salariile din industria IT au cunoscut o tendință ascendentă. Această creștere reflectă atât nivelul de competență și experiență al specialiștilor IT români, cât și cererea în continuă creștere pentru acești profesioniști.

Pe măsură ce diferența salarială continuă să se reducă și industria IT din România devine tot mai matură și competitivă, salariile din domeniu vor continua să crească și vor juca un rol important în atragerea și retenția talentelor. Aceasta este o evoluție naturală pe măsură ce piața se dezvoltă și valorizează competențele și experiența specialiștilor IT.

Income Magazine: Cum caracterizați piața forței de muncă de IT din România? Companiile se confruntă cu o criză de specialiști sau, dimpotrivă, există suficienți specialiști, cu un nivel suficient de experiență, care să satisfacă nevoile pieței?

Zemy Apfelbaum: Piața forței de muncă din IT din România poate fi caracterizată ca fiind dinamică și într-o continuă dezvoltare. După cum menționam, există o cerere semnificativă pentru specialiști în IT, cele mai recente date ANIS arătând că ne confruntăm cu un deficit la nivel de industrie de peste 10.000 locuri de muncă. De asemenea, studiile asociației mai arată că România se situează pe locul 5 în Uniunea Europeană în ceea ce privește proporția absolvenților în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) în numărul total de absolvenți. Conform datelor din industrie, aproximativ 7 din 100 de absolvenți români s-au specializat în domeniul TIC, plasând țara imediat după state precum Malta, Estonia, Irlanda sau Finlanda. Cu toate acestea, pentru a răspunde nevoii de forță de muncă din sectorul TIC, ar fi necesară o creștere și mai accelerată a numărului de absolvenți în acest domeniu.

Este important ca instituțiile de învățământ și autoritățile relevante să colaboreze pentru a promova și sprijini specializarea în TIC, oferind programe educaționale actualizate și atrăgătoare, precum și facilități și o infrastructură adecvată pentru studenți. În același timp, industria IT și companiile din domeniu pot juca un rol activ în dezvoltarea și susținerea programelor de stagii, practică și colaborare cu mediul academic, astfel încât să existe o punte eficientă între educație și piața muncii.