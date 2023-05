Ziua Copilului: Vânzările de Barbie au scăzut cu 40 la sută în primul trimestru

De Ziua Copilului, am aruncat o privire asupra modului în care companiile preferate de copiii noștri – producătorii de jucării și jocuri – se descurcă pe piețele bursiere. Producătorii de jucării trebuie să se confrunte cu efectele inflației ridicate și ale creșterii costurilor. În primul trimestru al acestui an, vânzările Barbie au scăzut cu până la 40%. Vânzările de arme Nerf, Play-Doh și Peppa Pig, printre altele, au scăzut și ele. Jocul video „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” de la Nintendo și respectiv, jocul de carduri de colectie „Magic: The Gathering” al Hasbro se vând însă bine, scrie Pawel Majtkowski, analist la eToro.

Pe bursele de valori din lume găsim multe companii producătoare de jucării și alte produse îndrăgite de copiii noștri. Vom cumpăra multe dintre aceste articole pentru a le oferi cadou de Ziua Copilului. Astăzi, vom încerca să vedem cum se descurcă companiile selectate, folosind informațiile pe care companiile listate trebuie să le furnizeze.

Cea mai cunoscută companie de jucării este, bineînțeles, Lego; compania a fost înființată în 1932 în Danemarca și produce piese în forma actuală din 1958. De asemenea, este co-manager al parcurilor tematice Legoland. Cu toate acestea, Lego nu este o companie listată pe burse, așa că nu avem posibilitatea de a investi și de a participa la creșterea valorii salei. Cu toate acestea, putem găsi multe alte alternative interesante pe piață.

Una dintre ele este Mattel – producătorul legendarelor păpuși Barbie. Acțiunile companiei au scăzut cu 21% în ultimul an. Prețul record al acțiunilor companiei a fost înregistrat în urmă cu un deceniu, astăzi acțiunile fiind evaluate cu aproape 60% mai puțin. Compania a raportat o scădere a vânzărilor cu 21% în primul trimestru al acestui an, ceea ce a dus la o pierdere de 24 de cenți pe acțiune.Compania are probleme cu creșterea costurilor din cauza inflației, precum și cu o scădere a comenzilor.

Compania a fost nevoită să crească prețurile produselor sale turnate din cauza creșterii prețurilor materiilor prime și a costurilor cu forța de muncă în ultimul an. Rezultatele din primul trimestru au fost puternic afectate de stocurile mari ale marilor magazine, care au fost suplimentate cu doar un an în urmă. În ceea ce privește principalele linii de produse, vânzările Barbie au scăzut cu 40%, în timp ce vânzările de jucării Hot Wheels au crescut cu 1%. În ciuda pierderilor din primul trimestru și a previziunilor similare pentru T2, compania vizează un profit pe acțiune pentru întregul an 2023 de 1,17 dolari (față de 1,25 dolari în 2022).

Nici Hasbro – un alt mare producător de jucării și jocuri – nu poate considera anul trecut un succes. Acțiunile companiei au pierdut aproape 28% în ultimele 12 luni, în timp ce în ultimul deceniu au câștigat la fel de mult (28%). Compania valorează astăzi aproximativ jumătate din valoarea pe care o avea la apogeu, înainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus. În primul trimestru, compania a raportat o pierdere de 16 cenți pe acțiune. Pe de altă parte, însă, compania a raportat o creștere a cererii de jocuri digitale, în timp ce interesul consumatorilor pentru jucăriile tradiționale a scăzut. După o creștere mare a vânzărilor în timpul pandemiei, compania raportează acum scăderi ale vânzărilor de jucării legate de faptul că oamenii își restricționează cheltuielile. Vânzările de arme de jucărie Nerf, prăjituri de plastilină Play-Doh și jucării Peppa Pig, printre altele, au scăzut. Cu toate acestea, veniturile din vânzările jocului de cărți de colecție „Magic: The Gathering” au crescut cu până la 16%.

Piața bull de pe bursa japoneză nu ocolește Nintendo – un cunoscut producător de jocuri și console. În ultimele 12 luni, prețul acțiunilor companiei a crescut cu 4 procente, în timp ce în ultimul deceniu a obținut o creștere spectaculoasă de 472 de procente. Cu toate acestea, compania se confruntă cu scăderea vânzărilor, plănuind să vândă 15 milioane de console Switch în anul fiscal care se va încheia în martie 2024, față de aproape 18 milioane cu un an înainte.

Switch a fost pus în vânzare în martie 2017, ceea ce înseamnă că se află acum pe piață de mai bine de șase ani, fără nicio schimbare majoră, și ar putea începe treptat să devină obsolent. Cu toate acestea, compania a anunțat că nu intenționează să lanseze succesorul său în actualul an fiscal. Compania contează pe succesul filmului „Super Mario Bros” și al unuia dintre cele mai așteptate jocuri din acest an, „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom,” ambele lansate recent.

Compania a câștigat 3,73 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie 2023, în scădere cu 15% față de anul precedent. Conducerea estimează că profiturile vor scădea cu 11% anul acesta.