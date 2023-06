2Performant depășește pragul de 10 milioane de vânzări intermediate de platforma proprie

2Performant, companie de tehnologie și liderul pieței de marketing afiliat din România, anunță că platforma sa proprie a depășit pragul de 10 milioane de vânzări intermediate de la crearea platformei, în 2008. De la începutul lui 2023, 2Performant a intermediat 1,1 milioane de vânzări ale magazinelor online, acesta fiind al patrulea an consecutiv în care platforma atinge pragul de 1 milion de vânzări intermediate într-un an calendaristic.

„Ne bucurăm că am depășit această bornă importantă a rezultatelor generate prin intermediul platformei 2Performant. Compania noastră a pornit în 2008 cu ideea de a schimba paradigma în domeniul marketingului prin utilizarea tehnologiei și gamificării. Am reușit să simplificăm și să automatizăm colaborările din domeniul marketingului și le-am oferit utilizatorilor noștri competiții și provocări care i-au motivat. În acest mod, am avut capacitatea de a genera un grad ridicat de implicare din partea lor și de a obține rezultate mult îmbunătățite în comparație cu modelul tradițional prezent în industrie. Suntem deja orientați spre următoarele obiective pe care le vom atinge chiar mai devreme decât anticipam și rămânem dedicați strategiei noastre de a investi în platforma 2Performant, fiind conștienți de potențialul enorm și oportunitățile semnificative care există în domeniul marketingului afiliat la nivel global. Le mulțumesc tuturor colegilor, utilizatorilor și investitorilor 2Performant care, prin încrederea și sprijinul pe care ni le-au acordat de-a lungul timpului, au contribuit la această realizare remarcabilă”, a declarat Dorin Boerescu, Președinte al Consiliului de Administrație și CEO al 2Performant.

Gamificarea marketing-ului reprezintă unul dintre diferențiatorii 2Performant, compania desfășurând de-a lungul timpului numeroase competiții dedicate utilizatorilor, printre care se numără Open World și Liga Națională de Marketing. În 2022, 2Performant a lansat cel mai important proiect de acest tip din istoria companiei, Business League, prima competiție de marketing descentralizat din lume, în care criteriul principal este numărul de vânzări generate. În sezonul pilot al competiției, derulat pe parcursul a 16 săptămâni, afiliații și magazinele participante au generat 29,4 milioane de clickuri și peste 715.000 de vânzări online.

În cei 14 ani de activitate, 2Performant a intermediat 10 milioane de vânzări cu o valoare totală de 463 de milioane de euro, prin 626 de milioane de click-uri trimise către magazinele online, generând afiliaților comisioane de 30,4 milioane de euro.

2Perfomant este listată pe piața AeRO începând cu 9 decembrie 2020, iar din octombrie 2021, acțiunile 2P sunt incluse în indicele BET-AeRO dezvoltat de Bursa de Valori București pentru această piață.