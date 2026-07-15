Aeroporturile bucureștene, record de pasageri în 2025

Aeroporturile ”Henri Coandă” și ”Aurel Vlaicu” (Băneasa) au fost tranzitate, în 2025, de peste 17,7 milioane de pasageri, în creștere cu mai mult de 10% față de anul precedent, în timp ce, la nivel european, traficul aerian a atins, în prima săptămână a lunii iulie 2026, un record istoric absolut, de 37.447 de zboruri într-o singură zi, arată datele centralizate de o platformă de rezervări online.

”Anul 2025 a adus un nou record pentru aeroporturile bucureștene. Potrivit datelor Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), aeroporturile Henri Coandă și Aurel Vlaicu (Băneasa) au fost tranzitate, împreună, de peste 17,7 milioane de pasageri, în creștere cu peste 10% față de anul precedent. Doar Aeroportul Otopeni a înregistrat aproape 17,01 milioane de călători. La nivel național, aeroporturile din România au depășit, în 2025, pragul de 28,5 milioane de pasageri, potrivit Asociației Aeroporturilor din România. Tendința nu dă semne de încetinire nici în 2026: la nivel european, rețeaua de trafic aerian monitorizată de Eurocontrol a înregistrat, în prima săptămână a lunii iulie, un nou record istoric absolut: 37.447 de zboruri într-o singură zi, cu o medie zilnică ce a depășit pentru prima dată în acest an pragul de 36.000 de zboruri”, se arată într-un comunicat de presă al Vola.ro, transmis miercuri AGERPRES.

În acest context, reprezentanții companiei pun accent pe cinci puncte de care să țină cont românii atunci când călătoresc în acest sezon: sosirea la aeroport cu 2-3 ore înainte de zbor, atenție la durata drumului până la aeroport, creșterea exponențială a pasagerilor în sezonul de vară, check-in-ul online sau din aplicație, și documentele de călătorie, verificate din timp.

”Datele CNAB și Eurocontrol confirmă un tipar care se repetă an de an: numărul de pasageri crește semnificativ vara, pe măsură ce românii pleacă în vacanțe, iar operatorii low-cost suplimentează frecvențele. Această acumulare de cerere pe câteva săptămâni pune presiune pe toate verigile călătoriei: rezervări, parcări, fluxul din terminale”, precizează sursa citată.

Vola a fost înființată în anul 2007 și oferă o gamă completă de servicii de turism pentru persoane fizice și companii, inclusiv rezervări de bilete de avion, opțiuni de bilete rambursabile, hoteluri, vacanțe și asigurări de călătorie.