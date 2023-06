Banca Transilvania a închiriat 10.000 mp în cladirea Globalworth din Floreasca

Globalworth, liderul pieței de birouri din România și cel mai important investitor în clădiri de birouri din Europa Centrală și de Est (CEE), anunță astăzi semnarea unui contract de închiriere cu Banca Transilvania. Acest contract reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții de închiriere de birouri din România de anul acesta.

Contractul de închiriere se referă la etajele șase – unsprezece ale clădirii Green Court A (zona Floreasca-Barbu Văcărescu), reprezentând 10.000 de metri pătrați de birouri pentru echipa Băncii Transilvania.

Acordul cu Banca Transilvania consolidează poziția de lider a Globalworth în sectorul de birouri în regiunea CEE, un lider dedicat să ofere condiții excepționale, medii de lucru confortabile si spații ecologice sustenabile pentru chiriașii săi, indiferent de nevoile foarte diverse ale afacerilor lor în regiune.

Suntem foarte încântați să urăm bun venit Băncii Transilvania, liderul sectorului financiar – bancar din România, în clădirea Green Court A. Acest contract important de închiriere este un nou moment de subliniat pentru noi și pentru piața imobiliară de birouri din România în acest an, a declarat Ema Iftimie, Head of Leasing at Globalworth Romania.

Green Court A este o clădire de birouri premium, proiectată ținând cont de principiul sustenabilității și de confortul chiriașilor. Arhitectura sa modernă și caracteristicile ESG oferă un mediu excelent pentru companiile care caută să-și stabilească sau să-și crească prezența în România. Dezvoltat conform ultimelor tendințe de pe piață, proiectul Green Court este certificat LEED Gold și asigură un nivel ridicat de calitate, confort și spații eficiente energetic.