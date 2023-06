BNR: Peste 20,8 milioane de carduri erau active în România, la finele anului trecut

Numărul total de carduri active era, la finele anului trecut, de 20.847.477 de unităţi, în creştere cu 3,03%, comparativ cu sfârşitul lunii iunie 2022, arată datele centralizate de Banca Naţională a României (BNR).

Dintre acestea, 20.796.138 aveau funcţie de numerar, cu 604.618 mai multe în comparaţie cu finele lunii iunie din anul anterior.

Pe de altă parte, la 31 decembrie 2022, numărul de ATM-uri existente în România era de 10.140, în scădere cu 57 de la an la an, cel al POS-urilor se situa la 373.807 (+41.543), în timp ce punctele EFTPOS (Electronic Funds Transfer at Point of Sale) ajunsese la 365.791 (+41.092).