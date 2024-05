DNSC: În România, IT-ul este pe partea bună a istoriei noastre

Europa nu numai că are idei bune, ci şi ştie cum să le aplice şi să o facă într-un mod decisiv, iar când vine vorba despre IT, trebuie să spun că, în România, acesta este pe partea bună a istoriei noastre, a declarat, miercuri, Manuela Catrina, director adjunct al Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), la International Summit & Gala Award 2024.

„Există sinergii care arată că Europa nu numai că are idei bune, ci şi ştie cum să le aplice şi să o facă într-un mod decisiv (…) Când vorbim despre reglementare, de cele mai multe ori, când vorbesc cu industria, aceasta spune că reglementarea nu este ceva care place, pentru că aceasta costă bani. Trebuie să spun, însă, că IT-ul în România este pe partea bună a istoriei noastre. Dvs. sunteţi din partea care poate folosi aceşti bani şi care poate face mai multe afaceri, deoarece reglementarea aduce o nouă linie de viteză de afaceri, în managementul riscului, evaluarea riscurilor, conformitate (…) O altă discuţie, de data aceasta împreună cu industria, ar fi despre ceea ce îi învăţăm pe copiii noştri. Pariul meu ar fi nu numai pentru matematică, ştiinţă, filosofie şi fizică, ci şi pe partea delicată a părţii creative, partea pe care doar noi, oamenii, o putem face. Închei spunând că, atât cu Directiva UE privind AI, cât şi cu Directiva NIS2, dar mai ales cu AI Act, am reuşit să găsim echilibrul bun”, a menţionat Catrina.

În viziunea reprezentantei DNSC, prin Regulamentul UE privind Inteligenţa Artificială, „nu este vorba doar de profit şi nu este vorba doar de control”, ci „ar trebui să fie şi despre construirea unei noi economii”.

Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) a organizat, miercuri, evenimentul International Summit & Gala Award, în cadrul căruia vor fi acordate Premiile de Excelenţă ale Industriei IT din România.

La ediţia din acest an a competiţiei, sunt calificate în etapa finală 26 de propuneri din partea a 20 de companii.

Înfiinţată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT româneşti şi sprijină dezvoltarea industriei locale de software şi servicii, creşterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât şi a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse. În cadrul ANIS sunt peste 170 de membri, fiind reprezentate atât companii cu capital românesc cât şi străin, companii mici sau multinaţionale, cu sedii în toate marile centre IT din ţară.

Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate. Cu o reprezentare de peste 65% din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel naţional şi aproximativ 42% din totalul angajaţilor industriei IT din România, ANIS îşi măreşte an de an amprenta economică în plan local.