Burduja: Avem şanse ca, până la finalul anului următor, să punem în funcţiune capacităţi de energie curată de 735 MW

România va avea acces în următorii ani la mai multă energie curată şi până la finele anului viitor ar putea fi puse în funcţiune capacităţi de 735 MW putere instalată, potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja.

„Construim România Viitorului în fiecare zi. Am semnat astăzi contractele de finanţare pentru 8 parcuri fotovoltaice, investiţii strategice susţinute în proporţie de 70% din Fondul pentru Modernizare. Sute de milioane de euro pentru tranziţia verde a României. De ce e important asta? România va avea acces în următorii ani la mai multă energie curată pentru toţi românii. Şi repede. Avem şanse ca până la finalul anului următor să punem în funcţiune capacităţi de 735 MW putere instalată”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, a adăugat el, CEO Oltenia se modernizează şi face trecerea de la cărbune la energie verde. Parteneriatele cu OMV Petrom şi TINMAR implică o participare de 50% din partea CEO Oltenia, care va beneficia de noi surse de venit şi va pregăti actualii angajaţi pentru a implementa şi opera aceste proiecte de investiţii.

„Accelerăm absorbţia fondurilor europene disponibile prin Fondul pentru Modernizare. Am declarat ca obiectiv zero pentru mandatul meu creşterea ritmului de accesare a miliardelor de euro pe care România le are la dispoziţie pentru modernizarea sistemului energetic naţional. Urmăresc personal progresul, în fiecare zi, împreună cu echipa tehnică. Vom continua să accelerăm tempoul”, a subliniat Burduja.

Parcurile fotovoltaice vor fi construite la Işalniţa, Tismana, Roşia, Rovinari, Turceni, precum şi pe haldele Pinoasa şi Bohorelu. În perioada imediat următoare vor fi declanşate procedurile de achiziţie pentru contractarea serviciilor de inginerie, construcţie şi punere în funcţiune a noilor capacitaţi.