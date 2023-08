Două seri de muzică barocă în programarea Festivalului Internațional George Enescu

Sempre Vivaldi” (7 Septembrie) și „Rameau. Le musicien des rois” (14 Septembrie) programate în cadrul Festivalului Internațional George Enescu sunt promisiunile a două seri spumoase de muzică barocă.

Sempre Vivaldi

7 Septembrie 2023, ora 19, Sala Studio (Teatrul Național București).

Concertul susținut de ansamblul de muzică barocă SEMPRE este o celebrare a unuia din cei mai proaspeți (și astăzi, la 300 de ani după) compozitori ai Barocului muzical: Antonio Vivaldi. În periplul vivaldian propus se regăsesc genurile concerto grosso sau uvertura – genuri consacrate în epoca Barocului muzical. Muzicienii propun o variantă de repertoriu (în șase timpi) ce va cuprinde două dintre cele patru concerte – anotimpuri, pasionala Triosonata „La Follia” și impetuosul motet „In turbato mare irato”.

Pentru acest concert, SEMPRE a ales o formulă orchestrală restrânsă, asemănătoare mai degrabă unei (ceva mai consistente) formule camerale: șapte instrumentiști și o voce de sopran. Distribuția este alcătuită dintr-un singur muzician pentru fiecare partidă. Acest tip de distribuție era întâlnit și în epocă fiind adesea dictat de rațiuni practice legate de un număr restrâns de muzicieni sau de adaptarea la un spațiu de concert mai mic.

Interpretează ansamblul de muzică barocă SEMPRE: Cristina Vasilache – soprană, Rafael Butaru / Mircea Grigore Lazăr / Melinda Beres – vioară barocă, Tamara Dica – violă barocă, Lázár Zsombor – violoncel baroc, István Csata – contrabas baroc, Raluca Enea – clavecin.

În program: Antonio Vivaldi (1678 – 1741):

Overture L’Olimpiade , RV 725: Allegro

RV 725: Concerto „L’Inverno” (Le Quattro stagioni), RV 297, pentru vioară și orchestră de coarde: Allegro non molto – Largo – Allegro

RV 297, pentru vioară și orchestră de coarde: Concerto Grosso, RV 157, pentru orchestră de coarde: Allegro – Largo – Allegro

RV 157, pentru orchestră de coarde: Sonata „La Follia”, RV 63, pentru două viori și basso continuo

RV 63, pentru două viori și basso continuo Concertul „L’Estate”, RV 315, pentru vioară și orchestră de coarde: Allegro non molto – Adagio – Presto

RV 315, pentru vioară și orchestră de coarde: Motet „In turbato mare irato”, RV 627, pentru soprană și orchestră de coarde: Aria – Recitativ – Aria – Alleluia.

Ansamblul de muzică barocă SEMPRE reunește muzicieni specializați în interpretarea muzicii vechi cu o activitate de peste 20 de ani în domeniu. Repertoriul abordat este, în principal, cel al Barocului muzical de secol XVIII dar programele de concert abordează și piese aparținând sec. al XVII-lea sau lucrări din perioada premergătoare Clasicismului muzical.

Preocupările membrilor ansamblului se referă la autenticitatea interpretării (atât din perspectiva stilisticii muzicale cât și din cea a instrumentelor utilizate – copii fidele după originale istorice) și la cercetarea muzicologică minuțioasă, ce permite abordarea unor concepte repertoriale originale. Muzicienii ce formează ansamblul au urmat cursuri de specializare în domeniul muzicii vechi, cicluri de master sau studii de licență în acest domeniu, la instituții de prestigiu din Europa. SEMPRE are o structură modulară, adaptabilă mai multor tipuri de repertoriu, mergând de la formule camerale de duo sau trio, până la formule extinse, de tip orchestral, precum cea folosită în cadrul concertului „Sempre Vivaldi”. Acesta din urmă este și numele concertului de debut al ansamblului. Un program spumos, ce propune publicului un repertoriu atrăgător, ce se constituie într-o minunată pledoarie pentru frumusețea muzicii baroce.

Printre producțiile din ultimii doi ani ale ansamblului se numără: „Bach by concerts” (27 Noiembrie 2020), „Haendel vs Haendel” (5 Decembrie 2020), „Sempre Vivaldi” (21 Martie 2021), „Les Caractères” (21 Noiembrie 2021), „Baroque unknown” (21 Martie 2022), „Bach by night” (27 Noiembrie 2022), „Sparkling Haendel” (21 Martie 2023), „To B or not to B” (18 Iunie 2023).

Rameau. Le musicien des Rois

14 Septembrie 2023, ora 19, Sufrageria Regală (Muzeul Național de Artă al României).

Concertul susținut de clavecinista Raluca Enea, unul din cei mai valoroși claveciniști ai momentului, nu este doar un recital solo. Este promisiunea unui regal muzical. Unul construit în jurul personalității lui Jean Philippe Rameau – muzicianul complex al Franței secolului al XVIII lea și al clavecinului – instrumentul saloanelor sofisticate din Barocul muzical francez târziu. O întâlnire rafinată cu muzica ce îi delecta pe cei doi regi – Ludovic al XIV-lea și Ludovic al XV-lea – dar și un periplu prin întreaga creație a lui Rameau, compusă original sau adaptată pentru clavecin.

La Rameau clavecinul exprimă rafinament dar și masivitate, delicatețe dar și timbralitate diversă, specifică instrumentelor ce alcătuiesc orchestra. În piesele destinate clavecinului, auzim timbrul (abia perceptibil) al flautului traversier, vocile incisive ale oboiului și musette-lor gravate peste sofisticatele linii melodice ale viorilor și timbralitatea nobilă a instrumentelor de continuo. Se poate afirma (fără a greși) că Rameau a revoluționat muzica pentru clavecin solo, făcând din aceasta un etalon al rafinamentului în Barocul muzical.

Interpretează: Raluca Enea – clavecin solo.

În program: Jean Philippe Rameau (1683 – 1764):

Din colecția Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin 1728:

– Din Suite en la: Allemande – Courante – Sarabande – La Triomphante

– Din Suite en sol: Les Tricotets – L`Indifferente – Menuet I – Menuet II – Menuet I – Les Sauvages

Din colecțiile Pièces de Clavecin en Concerts / Cinq Pièces 1741:

– 1er Concert: La Coulicam – La Livri. Rondeau Gracieux – La Vézinet

Din colecțiile Les Indes Galantes – Ballet reduit à quatre grands concerts:

– Din 1er Concert: Entrée des quatre nations dans la Cour d’Hébé – Musette en rondeau – 1er Menuet – 2e Menuet – 1er Menuet

Din colecțiile Pièces de Clavecin en Concerts 1741 / Cinq Pièces 1741:

– 4e Concert: La Pantomime – L`Indiscrète. Rondeau – La Rameau

La Dauphine 1747

Raluca Enea este absolventă a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti – secțiile Pedagogie instrumentală – pian și Interpretare – clavecin, la clasa profesoarei Ogneanca Lefterescu. Din 2005 și-a continuat studiile de clavecin în Germania, sub îndrumarea profesorilor Harald Hoeren, Glen Wilson şi Ketil Haugsand.

A urmat cursuri de perfecţionare susţinute de Menno van Delft (Olanda), Frédérick Haas (Belgia), Malcolm Bilson (SUA), Ketil Haugsand (Norvegia), cursurile Academiei din Sablé, sub îndrumarea profesorilor Françoise Lengellé şi Howard Crook (clavecin şi canto baroc) și cursuri de muzică de cameră cu Jan de Winne, Marcel Ponseele și Hervé Douchy (Belgia).

A susţinut concerte în România, Germania, Norvegia, Ungaria. Raluca este fondatorul ansamblului de muzică barocă SEMPRE, doctor al UNMB cu o teză despre muzica pentru clavecin a lui J.Ph. Rameau (elaborată sub coordonarea Profesoarei Dana Borșan) și a fost cadru didactic al Universității Naționale de Muzică București și al Universității Transilvania (Braşov).

Raluca este director artistic al Festivalului de Muzică Veche București și coordonează proiectele educative și de formare în domeniul muzicii vechi susținute de Asociația Culturală Antiqva în România.