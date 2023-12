Economia și piața muncii sunt în pragul unor transformări de proporții

Cursa pentru supremație în materie de servicii AI este acerbă. Ultima mutare a fost efectuată de Google, care intenționează să preia „coroana” OpenAI – Microsoft. Într-o conversație care include flux audio și video, noul model Gemini uimește prin nivelul ridicat de înțelegere a intențiilor exprimate, prin voce sau imagini, demonstrând o formă de creativitate surprinzătoare și chiar umor.

Totuși, lansarea Google Gemini a venit la pachet și cu numeroase controverse, fiind dezbătută comprimarea timpului într-un video demonstrativ editat, care nu «curge» în timp real. Potrivit lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România, fluiditatea este importantă pentru interacțiunea utilizatorilor cu acest serviciu, iar timpul de răspuns din video nu oglindește, deocamdată, realitatea.

Cu toate acestea, optimizarea performanței este, mai degrabă, o chestiune de timp. Direcții noi pot fi, astfel, intuite, însă consecințele în lumea reală sunt dificil de bănuit în prezent. Sistemele multimodale – care preiau și oferă rezultate în format video și audio, nu doar text – sunt deja aici.

„În aceste condiții, este ușor de intuit faptul că după etapa de dezvoltare, sistemele vor schimba fundamental interacțiunea cu echipamentele electronice, cu alți utilizatori sau dinamica din piața muncii. Există un procent ridicat de preocupare față de necunoscut, prezent atât printre companii cu modele de business care pot fi afectate de progresul AI, cât și printre angajați. Fiecare versiune de produs AI extinde semnificativ plaja domeniilor care ar putea fi afectate de capabilitățile sistemului. Chiar și fără proiecțiile din viitor cu privire la inteligența artificială, doar implementarea tehnologiilor deja anunțate aduce schimbări majore”, precizează analistul XTB.

Inteligența artificială – pentru unii ajutor, pentru alții piedică

Pentru mulți angajați din diverse domenii, noua „realitate” se va traduce într-o serie de beneficii. Printre acestea se numără: mai mult timp economisit, mai multă ușurință în derularea sarcinilor și disponibilitatea de a fi creativi sau de obține echilibrul între serviciu și viață personală.

Pentru alții, însă, AI va reprezenta o provocare. Cel mai probabil, aceștia vor dispune de o fereastră de timp limitată pentru a putea învăța noi abilități pentru o eventuală reconversie profesională. În paralel, unele domenii noi, care au nevoie de forță de muncă, ar putea fi create tocmai în urma schimbărilor aduse de AI în sistemul economic.

Lumea, în linii mari, nu este pregătită pentru transformările care pot revoluționa nu doar activitățile repetitive (precum cele de procesare date sau solicitări simple de relații cu clienții), ci și roluri precum cele din categoria back-office, contabilitate, marketing, juridic, creativitate, design, arhitectură sau programare. Acesta este, însă, doar un prim pas al revoluției AI.

„În cele din urmă, integrarea AI în viața de zi cu zi va permite și efectuarea de sarcini rezervate până acum oamenilor, cu un grad tot mai mare de dificultate și creativitate. Chiar dacă ne aflăm încă la ani buni distanță de o implementare eficientă tehnic și economic, subestimarea necesității de pregătire și aderarea la ideea că momentul decisiv este încă îndepărtat ar putea să nu fie cea bună strategie”, spune Claudiu Cazacu.

Varianta Ultra a Gemini a depășit GPT4 la 30 din 32 de teste

Pentru potențialii utilizatori, întrebarea esențială despre Gemini este: cât de bun este față de GPT4? Nu este clară performanța variantei Pro – gândită pentru acces larg – față de GPT4, dar știm că este clar superioară variantei 3.5. Este posibil ca datele pentru Gemini să nu fie suficiente pentru a permite o departajare clară, astfel încât decizia de marketing să fi fost una de evitare a comparației cu cel mai recent model ChatGPT.

Varianta Pro va putea fi folosită începând cu 13 decembrie de clienți prin intermediul Google Cloud.

Varianta mai simplă, Nano, va fi utilizată de dezvoltatorii de aplicații mobile cu sistem Android.

Varianta cea mai capabilă, Ultra, a obținut un scor mai ridicat decât al experților umani în testul MMLU, care acoperă domenii variate precum fizică, istorie, medicină sau etică, verificând atât cunoștințe, cât și abilitatea de a rezolva probleme. Ultra a depășit GPT4 la 30 din 32 de teste, potrivit Google, deși în unele situații diferențele de scor sunt minore.

În același timp, OpenAI lucrează la versiunea 5, care ar putea accentua precizia și amploarea sarcinilor pe care le poate prelua. Există deja o versiune multimodală, cu o diferență esențială. OpenAI a dezvoltat un model care procesează textul și, separat, altul pentru audio (voce) și altul pentru video, în timp ce Google are o arhitectură comună. Puterea de procesare și accesul la date al Microsoft se întâlnește cu resursele uriașe, din aceleași categorii, de care dispune Google. Conform opiniei expertului de la XTB România, această situație reprezintă o confruntare directă între giganții industriei.

Viteza dezvăluirii de noi produse și platforme pare să se accelereze, iar în cursă au intrat și startup-uri precum Mistral, din Franța. Europa încearcă să nu rămână în urmă într-un domeniu transformațional pentru societate și economie, cu influență în arena internațională. Interesul pentru Mistral se poate deduce și din ponderea ridicată a capitalului american în cea mai recentă rundă de finanțare, de 385 milioane de euro, ajungând la o valoare de 2 miliarde de euro.

Uniunea Europeană conduce, însă, în domeniul reglementării, oferind primul cadru coerent la nivel mondial.

„Având în vedere riscurile și forța tehnologiei, regulile sunt necesare, cu toate că unii observatori consideră că este prea devreme, iar avântul AI de pe continent trebuie stimulat în orice condiții. Un echilibru între nevoia de progres și siguranță este esențial, din punctul nostru de vedere”, mai spune Claudiu Cazacu.

Explorarea unor viitori pași deja are loc, iar nivelul așteptărilor este uriaș, mai ales în privința modelelor care ar putea „gândi” structurat, folosind un „arbore de gândire” sau algoritmi independenți grupați sub misteriosul nume „Q”. Chiar dacă cercetarea mai are nevoie de timp, progresul este vizibil. În aceeași notă, trebuie avută în vedere și tentația de a cade în capcana entuziasmului excesiv (sau temerilor).

Într-un peisaj atât de dinamic precum cel actual, un lucru este cert: viteza schimbărilor a devenit copleșitoare. Asta înseamnă că o competiție între giganții din IT, (și una intre giganți și startup-uri precum Mistral, care lasă codul-sursă deschis), face ca liderul cursei să se schimbe frecvent. Vaste regiuni ale economiei și pieței muncii sunt în pragul unor transformări de proporții, iar avantajul privind productivitatea ar putea crea cadrul pentru prosperitate. În acest context, este esențială pregătirea societății pentru schimbări și distribuirea echiibrată a beneficiilor viitoare.