Grindeanu: Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât în 2025

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, liderul PSD, susține că investițiile străine directe în România au scăzut cu 82% în primele șase luni ale anului și afirmă că evoluția reprezintă un indicator al situației economice generate de politicile promovate de premierul demis Ilie Bolojan.

Grindeanu a declarat, luni, la Parlament, că investițiile străine din perioada mandatului lui Ilie Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât cele înregistrate în 2025, susținând că acest indicator reflectă ”dezastrul” produs în economie.

”Astăzi vreau să continui să prezint datele reale din economie, pe care propaganda oficială le ascunde în mod deliberat românilor. Iar datele arată o prăbușire a investițiilor străine directe în România, în primele șase luni ale anului, cu 82%. (…) Investițiile străine în mandatul premierului demis Bolojan sunt de 5,5 ori mai mici decât cele care au fost în 2025, de la 3,7 miliarde de euro la o prăbușire incredibilă de sub 700 de milioane de euro, vreo 670 de milioane de euro. Acest indicator reprezintă hârtia de turnesol care arată dezastrul pe care l-a produs Ilie Bolojan în economie. Este cea mai clară radiografie a catastrofei economice produsă de orgoliul absurd al unui singur om care a luat decizii singur, fără a ține cont de partenerii de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament.

Liderul PSD a susținut că România a pierdut peste 500 de milioane de euro din investițiile străine numai în primele trei luni ale anului.

”Iar în ritmul acesta, dacă Ilie Bolojan se mai ține mult de scaun și insistă cu reformele, e posibil să ajungem chiar la zero. Oricum s-a atins, deja, recordul negativ din ultimii 12 ani. Este clar că investitorii străini nu au încredere în politicile economice promovate de premierul demis Ilie Bolojan. Investitorii străini nu sunt de la PSD și nici nu au partizanate politice, ei, pur și simplu, nu-și riscă banii într-o economie aproape distrusă”, a declarat Grindeanu.

Potrivit președintelui PSD, evoluția investițiilor străine se adaugă altor indicatori economici negativi, precum scăderea economică și creșterea datoriei externe. Mitul eroului salvator s-a spulberat astăzi definitiv, a susținut Grindeanu.

”România are a doua cea mai mare cădere economică din Uniunea Europeană la 6 luni și investițiile străine mai mici cu 82%. În același timp, datoria externă a crescut cu peste 23 de miliarde de euro în ultimul an, iar deficitul de cont curent s-a adâncit și el cu 1,6 miliarde de euro. Poate este timpul, după acest lung șir de eșecuri economice și politice, ca premierul demis Ilie Bolojan să înțeleagă și să lase România să respire”, a afirmat Grindeanu.

El a subliniat că PSD va continua să fie parte a unei soluții politice raționale care să relanseze economia și să refacă nivelul de trai al românilor.