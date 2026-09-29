Timișoara se pregătește pentru o nouă ediție Angajatori de TOP: cel mai mare eveniment de carieră din Banat

Angajatori de TOP Timișoara, cel mai mare eveniment de carieră din Banat, revine în această toamnă, la Centrul Regional de Afaceri, pentru două zile dedicate oportunităților de angajare și dialogului direct dintre angajatori și candidați. Ediția din acest an are loc într-un context al pieței muncii din Banat în care siguranța locului de muncă, pachetul salarial și interacțiunea directă cu angajatorii devin decisive pentru candidați. Pe 16-17 octombrie, 40 de companii de top vor prezenta 1.500 de locuri de muncă. Pe lângă oportunitățile profesionale și ocazia de a se conecta cu potențialii angajatori, vizitatorii vor avea șansa să acceseze zone tematice dedicate etapelor diferite ale parcursului profesional.

Timp de două zile, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau își doresc să facă un pas nou în carieră se vor putea conecta cu 40 de angajatori din domenii variate de activitate: inginerie, IT&C, servicii financiar-bancare, FMCG, retail, BPO, automotive și logistică. O parte dintre companiile care pot fi întâlnite toamna aceasta la Angajatori de TOP Timișoara sunt: Schaeffler Romania, Continental, TE Connectivity Sensor Solutions, Trend Consult, Eming, Hamilton, Allianz Partners, tbi bank, New Yorker, Médecins Sans Frontières, Workindenmark, IT School, Autonom, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT”, Centru Militar Zonal Timiș (MApN), AJOFM Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.

Piața muncii în Timiș: accent pe siguranța jobului

Conform studiului Cei mai doriți angajatori 2026, realizat la nivel național, pentru candidații din Timiș, în topul criteriilor de alegere a unui angajator se află: pachetul salarial atractiv, siguranța locului de muncă și pachetul de beneficii – toate cele trei criterii fiind peste media națională, cu cel mai mare avans în zona de job security. Contextul local, marcat de schimbări economice și restructurări în anumite industrii, face ca stabilitatea și securitatea locului de muncă să fie un diferențiator esențial în decizia candidaților. Interesant este modul în care aceste priorități se nuanțează în funcție de backgroundul profesional: pentru candidații cu profil economic, siguranța locului de muncă cântărește mai greu decât oferta salarială, în timp ce pentru cei din IT pachetul salarial este determinant și devansează clar criteriul de stabilitate.

Analiza factorilor care au contat la ultima schimbare de job evidențiază diferențe clare între grupurile-țintă IT&C, Engineering și Business. Pentru IT&C, componenta salarială este principalul motor al deciziei, completată de beneficii și securitatea locului de muncă, în timp ce pentru candidații din Engineering și Business siguranța jobului și beneficiile devin la fel de importante, uneori chiar peste salariu. Programul de lucru flexibil și atmosfera prietenoasă la birou apar constant în topul factorilor relevanți, dar rămân ușor în plan secund față de pachetul salarial, stabilitatea postului și beneficiile.

În privința canalelor de informare despre joburi și oportunități de carieră, rezultatele studiului Cei mai doriti angajatori 2026 confirmă predominanța mediului online (platforme de joburi, LinkedIn), însă subliniază și rolul evenimentelor de carieră. Unul din cinci respondenți din Timiș declară că folosește târgurile de carieră, conferințele și workshopurile pentru a se documenta despre angajatori. Ediția de toamnă Angajatori de TOP Timișoara își propune să ofere un cadru unde companiile își pot prezenta planurile de recrutare și programele de dezvoltare, iar candidații pot înțelege mai bine cum arată „viitorul muncii” în Banat – de la roluri tehnice și operaționale, până la poziții cu focus pe competențe digitale, project management și orientare către client.

Dincolo de standurile companiilor, Angajatori de TOP Timișoara include și zone tematice special create pentru fiecare etapă a parcursului profesional. Candidații nu mai caută doar oportunități de carieră, ci își doresc îndrumare, insight-uri reale din piață și interacțiuni autentice cu angajatorii, iar ediția din această toamnă Angajatori de TOP Timișoara este construită exact în acest sens. Pentru a răspunde acestor așteptări, evenimentul introduce noi experiențe dedicate conexiunilor relevante dintre companii și talente:

Gen Z Hub , un spațiu special unde angajatorii pot construi relații mai puternice cu studenții, absolvenții și profesioniștii aflați la început de carieră, prin oportunități adaptate noii generații;

, un spațiu special unde angajatorii pot construi relații mai puternice cu studenții, absolvenții și profesioniștii aflați la început de carieră, prin oportunități adaptate noii generații; Career Empowerment Hub , o zonă în care companiile susțin activ dezvoltarea profesională și își consolidează brandul de angajator prin inițiative de educație, capacitatea de angajare și viitorul muncii;

, o zonă în care companiile susțin activ dezvoltarea profesională și își consolidează brandul de angajator prin inițiative de educație, capacitatea de angajare și viitorul muncii; Zone dedicate industriilor, gândite să conecteze angajatorii cu talente cât mai relevante în domeniile-cheie ale economiei, astfel încât fiecare candidat să își poată găsi mai ușor direcția potrivită de carieră.

Printre companiile care au confirmat prezența se numără: Schaeffler Romania, Continental, TE Connectivity Sensor Solutions, Trend Consult, Eming, Hamilton, Allianz Partners, tbi bank, New Yorker, Médecins Sans Frontières, Workindenmark, IT School, Autonom, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT”, Centru Militar Zonal Timiș (MApN), AJOFM Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș.

Participarea la Angajatori de TOP Timișoara este gratuită în baza CV-ului Barcode.

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