Marile companii americane creatoare de Inteligență Artificială (IA) au semnat un cod de conduită în domeniu, la o reuniune cu Trump

Confruntați cu exprimarea unor îngrijorări crescânde față de pericolele Inteligenței Artificiale (IA), liderii marilor companii americane din domeniu au adoptat marți un cod de conduită pe bază de voluntariat, spre mulțumirea președintelui Donald Trump, care se opune oricărei reglementări constrângătoare în acest domeniu, relatează AFP.

După o reuniune pe care a găzduit-o la Casa Albă, președintele american a anunțat în fața presei adoptarea unor principii ‘obligatorii din punct de vedere moral’.

El a publicat apoi pe rețeaua sa de socializare Truth Social o înțelegere de o pagină convenită de acești manageri, care include și mențiunea că ‘în timp, ar putea fi oportună codificarea acestor etape sub forma unor legi sau reglementări’ în sectorul IA, care concentrează o uriașă putere tehnologică și economică.

Această înțelegere ‘este aproape ca o Constituție’, a remarcat Trump, precizând că a semnat și el documentul.

Elon Musk (Tesla, X, Grok, SpaceX), Dario Amodei (Anthropic), Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Meta) și Jensen Huang (Nvidia) au vorbit pe rând în fața presei.

Mai târziu, la un eveniment separat, Mark Zuckerberg a spus că marile companii din domeniul IA ‘își vor da note unele altora, ceea ce este oricum mai bine decât să-ți dai note singur’.

Conform textului publicat de Trump, aceste companii se angajează să implementeze ‘patru niveluri’ de control. Acestea vor fi ‘controale interne robuste’ privind comportamentul modelelor în domenii precum ‘securitatea cibernetică’ sau ‘amenințările chimice’, crearea unor echipe interne specializate pentru a gestiona aceste controale, acceptarea unor evaluărilor ‘externe’ și desemnarea unor ‘comitete independente’ la cel mai înalt nivel ierarhic.

De asemenea, companiile se angajează să se întâlnească ‘periodic pentru a stabili norme și bune practici’.

‘Cred că această tehnologie implică riscuri reale’, a afirmat la întâlnirea de la Casa Alba directorul general al Anthropic, Dario Amodei. Acesta a contribuit la lansarea dezbaterii privind reglementarea IA și pledează pentru încetinirea dezvoltării acestor tehnologii, în timp ce majoritatea celorlalte companii americane din sectorul înaltelor tehnologii se opun frânării ritmului de dezvoltare a IA, această opinie din urmă fiind și cea susținută de Trump.

Tot compania Anthropic, care a creat modelul Claude, a avertizat în prospectul său pentru listarea la bursă că tehnologiile sale de IA ar putea implica ‘riscuri existențiale pentru umanitate’

Dar președintele american nu vrea să împiedice dezvoltarea unor astfel de tehnologii în fața concurenței din partea Chinei, în timp ce Uniunea Europeană, care a rămas în urma Statelor Unite în domeniul IA, cere încetinirea dezvoltării sale, mai ales a modelelor cele mai riscante de IA.

Pe de altă parte, președintele republican a publicat marți seara pe rețeaua sa de socializare Truth Social un decret care oficializează termenul de ‘Superinteligență’ (SI) pentru referirile viitoare ale administrației sale la ‘Inteligența Artificială’ (IA), termen în care el vede o conotație negativă.