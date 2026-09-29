Isărescu: Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României

Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României, iar politicile economice trebuie să fie atent calibrate, predictibile și, deci, credibile, a afirmat, marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

‘De la bun început, în lucrarea ‘Sustenabilitatea financiară – De la deficite la convergență nominală’, se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorități-cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândește greu și se pierde ușor. Iar pierderea credibilității poate avea consecințe mult mai severe decât cele ale deteriorării unui anumit indicator macroeconomic! Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile și, deci, credibile. Doar astfel putem beneficia de investiții care să susțină productivitatea, crearea de locuri de muncă și creșterea economică sustenabilă’, a declarat Mugur Isărescu, la evenimentul de lansare a volumului ‘Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergență nominală’.

El a menționat că este vorba despre al doilea studiu elaborat în cadrul proiectului Economic@BNR, coordonat de viceguvernatorul, Cosmin Marinescu.

‘Proiectul, inițiat în primăvara anului trecut, este pe cale să devină un cadru de referință pentru cercetarea și educația economică, dar și, așa cum arată evenimentul de astăzi, o platformă de dezbatere publică, atât de necesară în contextul actual. Seria acestor lucrări a fost deschisă de studiul ‘România Europeană – evoluții, progrese, provocări’, publicat în luna aprilie a anului trecut, care prezintă progresele României ca stat membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește studiul lansat astăzi, acesta abordează alături de sustenabilitatea finanțelor publice, probleme precum disciplina financiară în companii, echitatea sistemelor sociale, ajustarea dezechilibrelor externe ori gestionarea datoriei publice. Profesorul Costin Murgescu, care mi-a fost mentor, repeta adesea că adevăratul laborator al economistului este dezbaterea de idei între specialiști. Ca economiști, alt laborator în care să facem experimente nici nu avem! Sunt un adept convins al acelor dezbateri care pot contribui la înțelegerea nuanțată a drumului către un viitor mai bun, cum mă aștept să fie și dezbaterea pentru care ne-am reunit astăzi’, a spus Mugur Isărescu.

De asemenea, acesta a subliniat că Sala Mitiță Constantinescu, în care a fost organizat evenimentul de marți, a fost martora a numeroase dezbateri.

‘Ne dorim ca ideile și raționamentele care stau la baza unor decizii de politică economică să nu rămână doar între zidurile Palatului BNR, ci să aducă echilibru și un plus de informație în societate. Am mai spus și cu alte ocazii că un bancher central nu își permite luxul de a se izola într-un turn de fildeș. Adaug acum că o abordare cumpătată în politica economică și o fundamentare riguroasă a deciziilor – inclusiv prin dezbateri de substanță – au fost și sunt strict necesare dacă vrem ca economia să rămână pe o cale bună. În decembrie 1927, guvernatorul BNR de atunci, Dimitrie Burillianu spunea: ‘Noi (Banca Națională a României) vom continua credincioși tradițiunii noastre: Ne vom feri de miraje, oricât de ademenitoare ar fi ele, vom evita precipitarea, oricât de arzătoare ar fi setea de mai bine, vom păși chibzuit, prudent, dar cu hotărâre pe calea bătătorită a realității spre a ajunge la realizări fecunde’. Vorbele sale sunt cât se poate de actuale. Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Sustenabilitatea, doresc să subliniez acest lucru, este esențială și pentru adoptarea euro’, a transmis guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.