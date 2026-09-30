Siegfried Mureșan: Vă propun un stat modern, pentru cetățeni puternici

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat miercuri, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, că își dorește pentru România un stat modern și cetățeni puternici.

‘Vă propun astăzi un stat modern, pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră. Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum’, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat a adăugat că a venit ‘cu plăcere’ în fața parlamentarilor pentru a prezenta programul de guvernare, lista completă a Guvernului și viziunea pentru România.

El a menționat că este de peste 12 ani membru al Parlamentului European și știe cât de importante sunt munca legislativă, dialogul cu cetățenii și reprezentarea acestora.

‘Vreau să știți că îmi doresc un Parlament puternic. Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră. Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră, ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României’, a spus el.

Senatul și Camera Deputaților s-au reunit miercuri în ședință comună pentru votul asupra programului de guvernare și listei Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.