Grindeanu: PSD va susține o lege a salarizării clară, bazată pe echitate, iar angajații nu pierd din venituri

PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, a anunțat joi președintele partidului, Sorin Grindeanu, subliniind că social-democrații vor susține doar o lege a salarizării ”clară’, ‘bazată pe echitate’, prin care angajații nu pierd din veniturile actuale.

‘Legea salarizării este sublimă – spun unii, problema este că lipsește cu desăvârșire! Mai sunt câteva ore până la întâlnirea de la Cotroceni și 10 zile până la închiderea PNRR și nimeni nu a văzut vreun proiect. Avem o lege pentru salariați, fără ca salariații să știe de ea nimic. Fără ca sindicatele să știe nimic. Fără ca partidele să știe ce calcule se pregătesc pentru veniturile unor sisteme-cheie. Nu are cum să existe un acord politic pe o lege pe care nu a văzut-o nimeni. PSD va fi prezent la întâlnirea de la Cotroceni din respect pentru români și față de Administrația Prezidențială, sub egida căreia au fost convocate aceste discuții ‘, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, PNL și USR ‘nu au fost în stare’ să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene pe marginea proiectului noii legi a salarizării, trimițând la Bruxelles ‘doar un draft’, fără ca ministrul Dragoș Pîslaru să meargă la discute.

‘Suntem însă surprinși că în spațiul public se vorbește despre ‘oferte de nerefuzat’ pentru angajați, dar grilele sunt la secret. Ce știm până în prezent: PNL și USR nu au fost în stare să negocieze cu cei de la Comisia Europeană. Domnul Pîslaru nu a mers a Bruxelles să negocieze cu reprezentanții acesteia: a preferat doar să trimită un draft de lege și se așteaptă să primească aplauze. A primit doar critici. În schimb, PSD a știut, în repetate rânduri, să renegocieze la Bruxelles să fie scoase din PNRR fix limitările acceptate de acest binom politic dezastruos. Fie că vorbim de pragul de 9,4% la pensii, alocările financiare pentru autostrăzi sau prelungirea funcționării unor capacități energetice și așa mai departe. Am amendat legi PNRR și Comisia Europeană a înțeles argumentele. Ei nu pot nimic. Încă o dată: PSD nu are un proiect al legii salarizării. Vom susține doar o lege clară, bazată pe echitate, în care angajații nu pierd din veniturile actuale’, a transmis liderul social-democraților.