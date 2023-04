Harta riscurilor: Cele mai expuse județe din România, în raportările asigurătorilor

Firmele de asigurare din România au încheiat, în 2022, peste 1,4 milione de contracte de asigurare facultativă a locuințelor. La finalul anului trecut erau în vigoare peste 1,6 milioane de contracte, în condițiile în care prima medie anuală achitată de clienți în 2022 s-a ridicat la puțin peste 300 de lei.

Sumele plătite de societățile de asigurare din România în dreptul daunelor înregistrate de clienți cu locuințele asigurate sunt încă mici, în România, însă se poate constata o diferență semnificativă între județe, din acest punct de vedere. La nivel general, în 2022 s-au plătit puțin sub 100 de milioane de lei la nivelul întregii țări, conform raportărilor firmelor de asigurare. Studii Financiare scrie care sunt județele unde s-au plătit cele mai mari și cele mai mici daune raportat la numărul de contracte, dar și care este ponderea locuințelor asigurate în respectivele județe. Practic, analizând aceste date, care reflectă trecutul de daună, dar și viitorul de risc, ne putem face o idee despre topul celor mai expus și , respectiv, al celor mai protejate zone din România.

Menționăm că pentru indicatorul privind daunele plătite am utilizat valoarea indemnizațiilor brute plătite în 2022 și, respectiv, numărul contractelor în vigoare la finalul aceluiași an. Acest indicator nu reflectă plățile efective per dosar, având în vedere că în 2022 s-au făcut plăți inclusiv pentru contracte încheiate în ani interiori, însă reflectă nivelul de risc la care este expus fiecare județ.

Cele mai importante riscuri acoperite prin asigurările de locuință sunt cele catastrofale, adică daune provocate de cutremur, inundații sau alunecări de teren. Prin lege, oricine vrea să își cumpere o asigurare facultativă de locuință trebuie să dețină mai întâi o poliță obligatorie (PAD), iar acest lucru înseamnă că în limita a 20.000 de euro, daunele catastrofale sunt plătite de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID). Detalii despre cele două tipuri de asigurare regăsiți mai jos.

Județele cu cele mai multe plăți per contract, în 2022

Locul Județul Daună/contract (LEI) Cuprindere în asigurare (% din total locuințe) 1 Buzău 34 lei 15,28% 2 Constanța 31 lei 22% 3 Caraș Severin 31 lei 17% 4 Olt 22 lei 7,7% 5 Alba 21 lei 16.2% 6 Sibiu 21 lei 24% 7 Suceava 16,5 lei 16,5% 8 Bistrița-Năsăud 16 lei 19% 9 Brașov 13 lei 31% 10 Gorj 13 lei 9,16%

Cele mai expuse județe din România

Locul Județul Daună/contract (LEI) Cuprindere în asigurare (% din total locuințe) 1 Satu-Mare 1,7 lei 16% 2 Brăila 2,5 lei 13,4% 3 Vaslui 3,4 lei 8,5% 4 Neamț 4,4 lei 11,6% 5 Vrancea 4,9 lei 13,7% 6 Dâmbovița 5,7 lei 11% 7 Botoșani 6,5 lei 8,3% 8 București 7,6 lei 36% 9 Prahova 7,7 lei 21% 10 Mehedinți 8,6 lei 9%

Doi euro pe lună pentru asigurare obligatorie de calamitate și maximum 10-15 euro pentru asigurarea completă, care îți garantează toată valoarea locuinței și bunurilor

Sistemul din România presupune că toți proprietarii de locuințe din România sunt obligați să se asigure împotriva dezastrelor. Pentru că nimeni nu aplică și amenzile stabilite prin lege, însă, cuprinderea în asigurare rămâne cea mai mică din Europa. Palierul de asigurare obligatoriu presupune achiziționarea unei polițe emise de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), o entitate creată prin lege, dar controlată de acționari privați, societăți de asigurare. Polița PAD, emisă de PAID, poate fi cumpărată de la oricare dintre acționarii companiei, de la societățile care au acorduri cu PAID sau chiar de la PAID direct.

Aproape întreg portofoliul PAID- potențialele daune aferente unui număr de 1,8 milioane – 2 milioane de polițe, în funcție de moment- este reasigurat. Aceasta înseamnă că, în cazul unui eveniment major, sarcina pentru plata daunelor va reveni unor companii gigant, care se ocupă cu reasigurarea riscurilor de catastrofă la nivel global. În prezent, contractul de reasigurare semnat de PAID cuprinde daune de până la 1 miliard de euro și cel mai probabil va mai crește la următoarea reînnoire trimestrială.

Totuși, așa cum este construită în prezent, polița PAD este prea puțin acoperitoare, mai ales pentru locuințele din orașele mari, unde prețurile imobiliarelor depășesc cu mult limita asigurată prin PAD. Mai mult, PAD nu acoperă și valoarea bunurilor din locuință, care în unele cazuri ajunge la sume substanțiale.

Soluția pentru o protecție completă stă în al doilea palier de asigurare, polițele facultative. Acestea pot fi achiziționate de la orice societate autorizată să vândă asigurări generale în România. Condițiile de asigurare sunt diferite de la firmă la firmă, însă, referitor doar la riscurile de calamitate, toate produsele acoperă o sumă apropiată de întreaga valoare a locuinței, așa cum reiese din evaluările de specialitate. Altfel spus, suma de 20.000 de euro acoperită de PAD este suplimentată până la o valoare care să permită păgubitului să își refacă locuința, în caz că se mai poate face ceva, sau să își cumpere una similară sau aproape similară.