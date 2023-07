Hilton vine la Târgu Mureș. Investiție de 11 milioane de euro într-un hotel de 4 stele destinat turismului de business

În luna iulie a avut loc inaugurarea hotelului Hampton by Hilton în Târgu Mureș, o investiție de 11 milioane de euro a Multinvest Group, co-finanțată în proporție de 35% de Fundația Pro Economica. Construcția clădirii de 6 etaje și o suprafață utilă de 5000 mp a început în aprilie 2021 și a durat doi ani. Hampton by Hilton Târgu Mureș are o capacitate totală de 115 camere și a fost clasificat la 4 stele.

Lanțul hotelier international Hilton va fi prezent și la Târgu Mureș printr-un hotel de 4 stele, cu 115 camere moderne pentru toate categoriile de turiști

Hotelul Hampton by Hilton are 4 stele, iar printre avantajele sale se numără poziționarea excelentă în orașul Târgu Mureș, facilă atât turiștilor cât și oamenilor de afaceri care ajung în interes de serviciu în localitate, designul camerelor și al spațiilor comune și facilitățile oferite.

Noul hotel are o suprafață utilă de 5000 de metri pătrați, unde au fost amenajate 115 camere moderne și elegante, parcare subterană, bar, recepție, lobby, restaurant precum și o sală de conferințe modernă, toate menite să ofere confort oaspeților.

Camerele au diferite capacități și diverse dotari, de la camere standard single până la camere de familie comunicante, adresându-se astfel mai multor tipologii de turiști: business, leisure, grupuri, familii.

Pandemia și conflictul din Ucraina au ridicat cu peste 15% costurile investiției

„Valoarea totală a investiției s-a ridicat aproximativ la 11 milioane de euro. Clădirea hotelului a fost construită folosind structuri inovatoare de grinzi metalice, pereți din beton armat monolit și o fațadă ventilată cu performanțe termoenergetice ridicate, similară cu celelalte clădiri din complex. Am lucrat conform manualului de identitate vizuală al grupului Hilton, utilizând exclusiv materiale de calitate și furnizori aprobați. Clădirea finalizată sub supravegherea unei echipe de management de proiect cu standarde extrem de ridicate, caracteristice grupului Hilton, are o valoare de investiție de două ori mai mare decât cea a clădirii învecinate Incubcenter, cu aspect similar. Aproximativ 67% din costul total al investiției reprezintă construcția clădirii, iar 33% reprezintă costurile echipamentelor și dotărilor interioare” a declarat Margit Gogolák Hrubecz, co-proprietar Multinvest Group.

Inițial, suma planificată pentru această investiție era una cu peste 15% mai mică, iar finanțarea Pro Economica se ridica la 50% din totalul necesar. Perioada dificilă traversată la nivel mondial, însă, cu pandemie și conflict armat la granițele României, au ridicat considerabil costurile preconizate, astfel că din cei aproximativ 11 milioane de euro investiție totală, Fundația Pro Economica a susținut 35%, adică circa 3,85 milioane de euro.

„Investiția, susținută de Fundația Pro Economica, a fost realizată cu ajutorul Programului de Dezvoltare Economică a Regiunii Transilvaniei. Strategia de dezvoltare economică a fundației identifică două domenii principale de dezvoltare: agricultura și turismul. Dezvoltarea integrată a acestor două sectoare economice poate fi, în opinia noastră, garanția unei dezvoltări durabile și pe termen lung în regiune. Construirea hotelului Hampton by Hilton la Târgu Mureș, un brand internațional, răspunde acestui obiectiv și, prin urmare, ne bucurăm că această investiție a fost realizată. Proiectul lor a fost depus la noi în 2019, contractul de finanțare a fost semnat în 2021, iar astăzi, la 4 ani distanță de primele demersuri, vedem cu toții rezultatele extraordinare.” a completat Mónika Kozma, președintele Fundației Pro Economica Alapítvány