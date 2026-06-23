Instagram vrea să ofere filmări mai lungi pentru TV

Instagram anunţă că va încerca să ofere conţinut video de durată mai mare pentru televizoare, într-o încercare de a concura inclusiv cu platforme de streaming precum Netflix şi Disney+.

Platforma socială deţinută de Meta explorează în prezent variantele pe care le are la dispoziţie pentru a deveni un jucător mai important şi pe televizoare, nu doar pe telefoane.

Pentru Instagram, care este o reţea socială ce se bazează pe conţinutul creat de oameni, asta poate însemna transmisiuni directe şi serii cu mai multe episoade.

Una dintre opţiuni, la care compania americană a apelat şi în trecut, ar fi să motiveze financiar creatorii de conţinut pentru a produce filmări mai lungi, în speranţa că oamenii le vor prefera în locul unor filme sau seriale adevărate.

Planul actual vine după ce, anul trecut, Instagram a lansat o aplicaţie pentru televizoare, iar acum această aplicaţie ajunge să fie disponibilă şi pe televizoarele Samsung.

Aplicaţia Instagram pentru televizor dobândeşte acum şi mai multe funcţionalităţi noi, în frunte cu suportul pentru video orizontal, mult mai potrivit pentru ecranul lat al televizoarelor.

Instagram testează în prezent şi o secţiune special dedicată filmărilor orizontale, pentru a facilita descoperirea acestui format pentru utilizatorii care accesează platforma de pe TV.