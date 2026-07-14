Investiția Meta în Louisiana va depăși 250 miliarde de dolari

Meta Platforms Inc s-a angajat să cheltuie încă 40 miliarde de dolari în centrul de date din campusul din statul american Louisiana, majorând investiția totală la peste 250 miliarde de dolari, în condițiile în care continuă să-și sporească investițiile AI, transmite Bloomberg.
Luni, Meta a anunțat că va extinde proiectul din regiunea rurală Louisiana ajungând la o putere de calcul de cel puțin cinci gigawați (GW), la un cost de 50 miliarde de dolari. Anterior, compania informase că va investi 10 miliarde de dolari în centrul de date și comunitatea din jur.
În luna mai, Bloomberg a informat că Meta va cheltui încă 200 miliarde de dolari la acest proiect, în special pentru microcipuri car vor fi utilizate în campus.
Meta nu a informat în mod public despre cheltuielile proiectului care depășesc 50 miliarde de dolari.
În ultimii ani, directorul general Mark Zuckerberg a cheltuit masiv în centre de date. În total, compania are 33 centre de date construite sau în curs de construire, iar Zuckerberg s-a angajat să cheltuie în SUA cel puțin 600 miliarde de dolari cu proiecte de infrastructură, în următorii ani. Săptămâna trecută, Meta a anunțat că va investi 10 miliarde de dolari în primul centru de date din Canada.
Centrul de date Meta din Richland Parish, Louisiana, este cel mai mare și mai ambițios de până acum, iar necesarul ridicat de finanțare a atras investitori externi. Blue Owl Capital Inc, care deține o participație de 80% în proiect, a apelat la băncile de pe Wall Street pentru sumele necesare finanțării construcției. Entergy Louisiana cheltuie miliarde pentru a construi 10 centrale electrice alimentate pe gaz, pentru a aproviziona campusul cu electricitate.
După ce va fi operațional, centrul de date Richland Parish va susține încă 1.000 locuri de muncă, a anunțat luni Meta.