Meta şi Anthropic poartă discuţii pentru un posibil acord de 10 miliarde de dolari privind închirierea de putere de calcul

Compania Anthropic, unul dintre liderii în dezvoltarea modelelor de inteligenţă artificială, poartă discuţii preliminare cu Meta Platforms pentru a închiria putere de calcul necesară antrenării şi operării sistemelor sale AI, potrivit CNBC.

Informaţia vine după ce publicaţia The New York Times a relatat că este analizată o posibilă tranzacţie evaluată la aproximativ 10 miliarde de dolari. După apariţia informaţiei, acţiunile Meta şi-au redus pierderile din şedinţa bursieră de vineri.

Discuţiile au loc la doar câteva săptămâni după ce Anthropic a anunţat un acord similar cu SpaceX, compania lui Elon Musk, pentru utilizarea capacităţii de calcul a centrului de date Colossus 1, în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite abonaţilor plătitori.

Negocierile reflectă cererea tot mai mare pentru infrastructură dedicată inteligenţei artificiale, în condiţiile în care accesul la cipurile de ultimă generaţie produse de Nvidia rămâne limitat şi reprezintă una dintre principalele provocări pentru dezvoltatorii de modele AI.

Din cauza acestor constrângeri, Anthropic continuă să impună limite de utilizare pentru unele dintre cele mai avansate modele ale sale.

La rândul său, Meta îşi extinde investiţiile în infrastructura AI. Directorul general Mark Zuckerberg declara încă din luna mai că grupul analizează posibilitatea de a intra şi pe piaţa serviciilor de cloud computing, pentru a valorifica investiţiile masive realizate în inteligenţa artificială şi dincolo de propriile produse.

Compania ar putea cheltui în 2026 până la 145 de miliarde de dolari pentru investiţii de capital, mare parte dintre acestea fiind destinate centrelor de date şi infrastructurii AI.

Meta nu a comentat informaţiile privind negocierile cu Anthropic.