Meta retrage funcţia AI de generare a imaginilor la doar câteva zile de la lansare, după criticile privind protecţia datelor personale

Meta Platforms a anunţat că renunţă la noua funcţie de inteligenţă artificială lansată în această săptămână, care permitea generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram, după valul de critici legate de protecţia vieţii private şi utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorilor, transmite Reuters.

Compania a precizat că intenţia sa a fost de a oferi un instrument creativ şi de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuşi, Meta a recunoscut că funcţia ”nu a răspuns aşteptărilor” şi a decis să o retragă.

Funcţia făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltat de divizia Meta Superintelligence Labs şi lansat marţi. Integrată în chatbotul Meta AI, aceasta permitea utilizatorilor să creeze şi să editeze imagini pornind de la fotografii existente şi să le modifice ulterior prin schiţe.

Nemulţumirile au apărut imediat după lansare, deoarece funcţia era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceştia să îşi exprime în mod explicit acordul.

Actriţa Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul Hacks, a criticat public această decizie şi le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze funcţia.

Şi sindicatul american al actorilor SAG-AFTRA a cerut membrilor săi şi tuturor utilizatorilor Instagram să renunţe la această opţiune, susţinând că utilizarea imaginilor în scopuri de inteligenţă artificială ar trebui să fie posibilă doar pe baza unui consimţământ clar şi explicit.

După retragerea funcţiei, sindicatul a salutat decizia Meta, apreciind că aceasta este responsabilă într-un context în care riscurile generate de crearea unor replici digitale fără acordul persoanelor sunt deja bine cunoscute.

Cazul evidenţiază presiunea tot mai mare asupra companiilor de tehnologie de a oferi utilizatorilor un control clar asupra modului în care fotografiile şi conţinutul public distribuit pe platformele sociale sunt utilizate pentru dezvoltarea şi funcţionarea sistemelor de inteligenţă artificială.