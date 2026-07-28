Poșta Română a investit peste două milioane de euro într-o divizie digitală de tipărire a cărților

Compania Națională ”Poșta Română” a lansat, marți, o divizie modernă de tipărire a cărților, digitală, după o investiție de peste două milioane de euro.

Potrivit directorului general al companiei, Florin Valentin Ștefan, suma a fost acoperită din creditul de 200 de milioane lei, obținut în anul 2020, de la Exim Banca Românească, iar restul de 20% din finanțare proprie.

Poșta Tipografie, noua divizie dedicată serviciilor moderne de tipar și producție editorială, este dotată cu echipamente digitale de ultimă generație. Noua tipografie, amplasată la Hub-ul Logistic și Curierat Regional București, situat pe Calea Giulești, permite realizarea unui flux complet de producție, de la fișierul digital la cartea finisată, și deschide noi oportunități pentru edituri, instituții publice și mediul privat.

”Sunt banii companiei, două milioane aproximativ, iar investiția a fost realizată dintr-un credit de la Exim Banca Românească de acum câțiva ani și 20% din finanțare proprie. În realitate, am fi putut susține această investiție din surse proprii, numai că, din păcate, compania are niște datorii contabile din anii 2009-2010 și atunci nu putem avea surse de investiții. Nu putem cumpăra nimic peste 5.000 lei, decât dacă provine dintr-un credit. Noi, de obicei, restituim acești bani într-un termen foarte scurt, de doi-trei ani”, a declarat directorul general al Poștei Române.

El consideră că investiția făcută de Poșta Română se justifică în totalitate.

”Sigur că da, se justifică investiția, pentru că din punct de vedere legal compania nu poate face nicio investiție și atunci rămânem cum era Poștă acum 5 ani, acum 10 ani, fără nimic modern. Și creditele în general au un rol foarte important într-o economie de piață, într-o societate, sistemul bancar modern în general joacă un rol foarte bun, în sensul că îți oferă acces la niște resurse pe care altfel nu le-ai avea. Iar ca un business cum este Poșta Română, cu un grad de îndatorare nesemnificativ, sub 3%, este o variantă facilă în comparație cu competitorii noștri care nu fac nimic dacă nu merg la bancă să-și ia un credit. (…) Noi, de obicei, când facem câte o investiție, estimăm întoarcerea investiției între trei și zece ani. Practica ne arată că sub un an cel mai probabil scoatem investiția”, spune Florin Valentin Ștefan.

Potrivit acestuia, noua investiție de print a Poștei Române este modernă și completă.

”În România nu există astfel de echipamente atât de moderne, de complexe și de complete. Editurile din România printează cărțile în Italia. (…) Nu există nicio editură, nicio tipografie, de fapt, care să aibă cele două echipamente împreună și niciun echipament comparabil cu ce avem noi aici. În România există o industrie de tipărire offset ceea ce permite tipărirea doar în exemplare mari. Sigur că da, tiparul digital e puțin mai scump decât cel offset, dar este semnificativ mai ieftin în comparație cu costurile auxiliare cum ar fi spațiile de depozitare”, a adăugat directorul general.

Compania Națională Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale și se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (93,52% din pachetul de acțiuni) și Fondul Proprietatea (6,48% din pachetul de acțiuni).

Poșta Română deține, în prezent, o rețea de peste 5.000 de subunități poștale la nivel național, distribuind săptămânal peste 11 milioane de trimiteri poștale.