Liderii deputaților PNL și USR reafirmă că nu votează un Guvern din care face parte PSD

Liderii deputaților PNL și USR, Gabriel Andronache și Diana Stoica, au reafirmat luni că nu vor vota un Guvern condus sau din care să facă parte PSD.

Ei au făcut această precizare la Parlament, după ce au fost întrebați dacă se poate pune problema de o muncă în echipă, respectiv dacă mai este posibilă o coabitare cu PSD pentru a susține o majoritate necesară pentru instalarea unui Guvern.

‘Este foarte simplu. Partidul Național Liberal a comunicat condițiile în care va susține o echipă de guvernare, modul în care PNL va acorda votul său de învestitură. În măsura în care aceste condiții vor fi îndeplinite, bineînțeles că se poate discuta despre chestiunea aceasta. Deocamdată, discutăm aici, în prezent, despre colaborare parlamentară (PNL – USR – n.r.). Este absolut normal să avem un parteneriat cu colegii noștri de la USR, atât timp cât, iată, inclusiv la nivel de priorități legislative, avem foarte multe elemente comune. Există decizii ale Partidului Național Liberal luate în Congres. Prin urmare, noi vom respecta ceea ce au decis colegii noștri prin votul unanim dat în Congres. Reamintesc, doar ca să nu existe niciun fel de îndoială, că decizia Congresului PNL este aceea de a nu mai vota vreun Guvern din care face parte PSD’, a declarat Gabriel Andronache.

Diana Stoica a reamintit că au existat trei decizii în Comitetul Politic în acest sens, că USR nu va vota un Guvern din care să facă parte fie PSD, ‘fie anexe ale acestui partid’.

‘Atâta vreme cât propunerea (de premier – n.r.) pe care noi, împreună cu colegii din PNL și din UDMR, am făcut-o, în persoana domnului Siegfried Mureșan, va fi cea pe care președintele României o va transmite către Parlament, noi o vom susține. Dacă propunerea va fi domnul Grindeanu, în mod cert nu va beneficia de voturile USR, în mod cert nici de voturilor PNL. Nu e vorba de faptul că nu suntem deschiși la o colaborare, din contră, noi suntem cei care am fost aici, cei care au asigurat prezența și voturile pentru a adopta toate reformele pe care țara noastră și le-a asumat. Suntem și astăzi aici, după cum vedeți, probabil singurii parlamentari prezenți astăzi, aici și continuăm să lucrăm pe zona legislativă. Dar nu, nu vom susține un Guvern din care să facă parte PSD’, a precizat deputata USR.

Gabriel Andronache și-a exprimat speranța, în context, ca relațiile de colaborare cu UDMR să continue: ‘În plan parlamentar, noi colaborăm și avem colaborarea grupului parlamentar al UDMR. Sperăm din tot sufletul să se mențină această colaborare. A existat o problemă când s-a votat noul Birou permanent, dar credem că această colaborare cu grupul UDMR va continua’.

Diana Stoica a adăugat că ‘UDMR trebuie să explice de ce a votat alături de extremiști’ noua componență a Biroului permanent al Camerei Deputaților.

‘Și aici, într-adevăr, UDMR trebuie să ne explice de ce a votat alături de extremiști introducerea a doi membri din aceste partide extremiste în conducerea Camerei Deputaților, deși ponderea nu este respectată. Noi vorbim aici de cei doi extremiști pentru care au votat în Camera Deputaților să intre în conducerea Camerei (…). Despre reprezentantul AUR și reprezentatul S.O.S., care au înlocuit reprezentanții PNL și USR’, a susținut deputata USR.

Luni, președintele Nicușor Dan a vizitat, cu ocazia începerii noului an școlar, Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Curcani, județul Călărași, ocazie cu care a fost întrebat ce exemplu consideră că dau politicienii, dacă în patru luni nu au reușit să se înțeleagă pentru a forma un nou Executiv.

‘Mult timp, inclusiv în școala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual și pe dobândirea de competențe individuale. Și cred că e mult mai puțin prezentă în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că ăsta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm cursul școlii și asta se vede, după ce, dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și în interacțiuni. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea’, a afirmat Nicușor Dan.