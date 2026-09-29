Fenomenele meteo extreme din vară îi costă pe fermierii UE până la 17 miliarde de euro

Canicula extremă din timpul verii, seceta și incendiile din Europa au cauzat sectorului agricol al Uniunii Europene pagube estimate la 14 – 17 miliarde de euro, a declarat comisarul pentru agricultură și sectorul alimentar, Christophe Hansen, transmite DPA.

Amploarea acestor pagube va fi cunoscută după finalizarea recoltării, a afirmat oficialul după reuniunea miniștrilor Agriculturii din UE.

Printre problemele cu care se confruntă fermierii se află deficitul de iarbă pentru hrana animalelor, din cauza secetei, ceea ce pune presiune suplimentară pe crescătorii de animale.

Hansen a cerut majorarea investițiilor în capacități de stocare a apei și mai multe metode de irigare de precizie, pentru a reduce consumul de apă. De asemenea, acesta a pledat pentru o asigurare obligatorie care să-i protejeze pe fermieri de pierderi, apreciind că o astfel de acoperire ar fi importantă și pentru încurajarea investițiilor.

Doar 12% din producția agricolă din blocul comunitar este în prezent asigurată împotriva pagubelor, a explicat Hansen.

Luna aceasta, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat planuri pentru o inițiativă europeană a apei și s-a angajat să abordeze problema asigurărilor care să-i protejeze pe fermieri.

În Germania, recolta de cereale a scăzut cu 7,3% comparativ cu anul precedent.