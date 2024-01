Ligia Deca – bilanţ: „România Educată”, majorarea bugetului, proiecte PNRR, dotări, prime pentru profesori

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a publicat, sâmbătă, un raport de activitate pentru perioada octombrie 2022 – decembrie 2023, în care evidenţiază măsurile care au fost luate în domeniu.

„Acest raport îşi propune să clarifice ceea ce echipa de la Ministerul Educaţiei, pe care am onoarea să o coordonez din octombrie 2022, a reuşit să facă în mai bine de un an. Fiecare dintre cei care au contribuit la finalizarea, adoptarea şi implementarea legilor educaţiei, la lansarea apelurilor din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, prin care cel mai mare val de finanţări din istoria recentă va ajunge în şcoli, la gestionarea cu solidaritate a grevei personalului din învăţământ, încheiată cu majorări salariale substanţiale, sau la gestionarea multiplelor procese critice în educaţie are respectul şi recunoştinţa mea”, a transmis Deca.

Prin aceste măsuri se numără finalizarea proiectelor de legi ale educaţiei – „România Educată” (9 martie 2023), parcurgerea întregului

circuit legislativ, inclusiv dezbaterea şi adoptarea în Parlament, respectiv promulgarea lor de către preşedinte şi publicarea în Monitorul Oficial – 5 iulie 2023 (Legea învăţământului preuniversitar şi Legea învăţământului superior).

Ea mai vorbeşte de majorarea bugetului prevăzut pentru învăţământ în anul 2024. Acesta are o valoare de peste 74 de miliarde de lei, echivalentul a 4,3 % din PIB. Bugetul de stat prevăzut înregistrează o creştere de 56% faţă de execuţia din 2023, fiind în valoare de peste 57 de miliarde de lei.

„Este principala sursă de finanţare pentru învăţământ, căreia i se adaugă sume defalcate din TVA prin bugetele locale, venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi bugetele locale din venituri proprii”, precizează ministrul în raport, care are 97 de pagini.

Ligia Deca mai menţionează lansarea a 13 apeluri pentru depunerea de proiecte cu finanţare din PNRR şi crearea mecanismelor pentru alte 4, fiind vorba, astfel, de contractarea şi angajarea în absorbţie a 3,3 miliarde de euro, precum şi încheierea a peste 4.000 de contracte în acest sens.

Aceste apeluri se referă, printre altele, la dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar (peste 1 miliard de euro); programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual (588 de milioane de euro, dintre care 338 de milioane de euro valoarea investiţiei şi 250 de milioane de euro suplimentarea prin memorandum); PNRAS II, seria I şi PNRAS II, seria a II-a (în valoare de 265 de milioane de euro); PNRAS Şcoli Mici (în valoare de 50 de milioane de euro); construirea şi dezvoltarea unei reţele-pilot de şcoli verzi (225 de milioane de euro); microbuze electrice pentru elevi (peste 250 de milioane de euro); modernizarea infrastructurii universitare pentru un spaţiu academic echitabil (peste 116 milioane de euro).

La acestea se adaugă construcţia infrastructurii universitare pentru campusurile studenţeşti ale viitorului (peste 143 de milioane de euro); schema de granturi pentru construcţia de campusuri şcolare rurale (peste 29 de milioane de euro); dezvoltarea platformei de evaluare şi realizarea de conţinut digital (peste 78 de milioane de euro); îmbunătăţirea infrastructurii liceelor cu profil preponderent agricol – investiţie implementată în parteneriat cu MADR (peste 43 de milioane de euro).

În plus, conform OUG nr. 58/2023, personalul din învăţământ beneficiază de următoarele prime: de carieră didactică (1.500 de lei); de carieră profesională (500 de lei) pentru personalul nedidactic, conform raportului.

Se mai menţionează majorarea cu 1.200 a numărului de posturi de consilieri şcolari, care a însemnat o creştere de 50% a numărului total al acestora, suplimentarea cu 3.000 de posturi în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2023-2024, creşterea numărului unităţilor de învăţământ în care se implementează Programul-pilot „Masă caldă” de la 350 la 450, instituirea Programului Naţional „Masă sănătoasă” în 1.000 de unităţi de învăţământ, creşterea numărului burselor şcolare la peste 1,2 milioane (peste 4 miliarde de lei).