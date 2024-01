LPP Logistics a deschis în România primul său centru extern de distribuție, la doar un an de la demararea construcției sale. Depozitul va consolida rețeaua de distribuție a Grupului în Europa de Sud, aprovizionând magazinele brandurilor LPP și Centrul de Fulfillment din România dedicat gestionării comenzilor online din regiune. Centrul este cel de-al doilea depozit gestionat de operatorul polonez pe această piață și al optulea din întreaga rețea de aprovizionare, care însumează în prezent aproape 0,5 milioane de metri pătrați. Soluțiile de automatizare proiectate vor permite LPP Logistics să opereze 450 de magazine în același timp și să expedieze până la 6 milioane de articole pe săptămână către piețele din România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Macedonia, Serbia sau Grecia.

Noul centru de distribuție, situat în CTPark Bucharest West, lângă București, în comuna Bolintin-Deal, este al doilea depozit administrat de compania din Gdańsk în România și al optulea din întregul portofoliu al grupului. În prezent, suprafața totală de depozitare a LPP Logistics se apropie de 0,5 milioane de metri pătrați. Construcția centrului a fost demarată în ianuarie 2023, iar la începutul lunii decembrie compania a început aprovizionarea unității și primele operațiuni logistice. Noul depozit este dedicat aprovizionării unui grup de piețe sudice – România, Bulgaria, Ungaria, Croația, Croația, Serbia și Grecia, precum și Macedonia de Nord.

“Locația centrului de distribuție din Europa de Sud a fost determinată de așa-numitul centru de greutate în raport cu distanța față de rețeaua de magazine fizice a grupului. La sfârșitul celui de-al patrulea trimestru al anului financiar 2023/24, portofoliul brandurilor LPP din această regiune va include deja peste 500 de magazine, iar planurile companiei sunt de a continua expansiunea în anii următori în țări precum România sau Grecia. Prin urmare, asigurarea suportului logistic al livrărilor către o astfel de rețea de vânzări extinsă este esențială pentru implementarea strategiei de business a grupului”, indică Sebastian Soltys, Președintele LPP Logistics.

Centrul este, de asemenea, conceput să susțină livrările către Centrul de Fulfillment din România și să acționeze ca un hub cross dock pentru o parte din livrările din Polonia. Datorită locației sale strategice, depozitul oferă posibilitatea de a diversifica transportul maritim prin portul Constanța de la Marea Neagră, și asigură condiții excelente de securitate pentru o rută alternativă de aprovizionare a pieței ucrainene. De asemenea, utilizarea infrastructurii celui mai mare port din România permite grupului să primească comenzi direct de la furnizori din Asia.

„Deshiderea primului nostru centru extern de distribuție reprezintă un punct de cotitură în funcționarea modelului nostru de lanț de aprovizionare. Până acum, toate magazinele de îmbrăcăminte ale brandului LPP erau aprovizionate din Polonia, iar porturile naționale erau principalul loc de primire a comenzilor de la furnizori. De acum înainte, prin utilizarea potențialului portului Constanța optimizăm rutele și timpii de transport și pentru mărfurile din Asia. Asta înseamnă o scurtare a așa-numitului „last mile” pentru magazinele din sudul Europei și, în consecință, o mai bună viteză de livrare și o reducere a costurilor de transport”, subliniază Președintele LPP Logistics.

Noul model de distribuție implică, de asemenea, schimbări în ceea ce privește termenii formali, procesele operaționale și mecanismele de cooperare cu partenerii externi care participă la manipularea transporturilor. Echipele de gestionare a lanțului de aprovizionare ale LPP Logistics, responsabile de livrarea importurilor, de distribuție și de controlul vamal, au fost implicate în pregătirea acestui nou model și s-au asigurat că toate procesele au fost adaptate cerințelor vamale ale pieței românești.

Datorită naturii interdisciplinare a proiectului, a fost necesară integrarea tuturor competențelor de specialitate. Echipa responsabilă de proiect a fost formată din experți în domeniul ingineriei de proces și al automatizării, care au proiectat noi soluții cross-system, au definit următoarele puncte din lanțul de aprovizionare și din zona de distribuție și au organizat structura operațională. În prezent, echipa de proiect poloneză împreună cu echipa operațională locală lansează alte procese și mărește treptat capacitatea depozitului, în conformitate cu calendarul de implementare.

Centrul de distribuție din România a fost construit pe baza unui concept de depozit dezvoltat și standardizat de noi. În conformitate cu acest concept, unitatea a fost pusă în funcțiune imediat ce a atins gradul de funcționalitate minim necesar. În luna decembrie, la scurt timp după recepția clădirii, am început testele de proces și de sistem, precum și punerea în funcțiune inițială a depozitului, cu primele sale stocuri regulate. În doar două zile de la acceptarea livrării la depozit, am sortat și expediat primul lot de provizii către magazine. Începând cu luna ianuarie, am asigurat livrări regulate către rețeaua de vânzări și am susținut aprovizionarea Centrului de Fulfillment din România, informează Michał Moteka, Manager de dezvoltare a proceselor logistice și a automatizărilor, LPP Logistics.

Unitatea de 65.000 de metri pătrați are o capacitate de 45.000 de paleți, cu posibilitatea de depozitare a până la 720.000 de cutii de carton. Datorită soluțiilor de proces optim proiectate și echipamentelor moderne de depozitare, capacitatea sa țintă va permite expedierea a până la 6 milioane de articole pe săptămână.

Operațiunile noului Centru de Distribuție din România vor fi susținute de un sistem automat de sortare cu lungimea de 140 m. Tehnologia, care a avut deja succes în proiectul anterior al centrului de distribuție de la Brześć Kujawski, va crește de mai multe ori eficiența sortării mărfurilor, permițând ca până la 450 de magazine tradiționale să fie deservite în același timp. În zona de recepție și expediere, a fost proiectată o linie de transportoare automate cu o lungime de 1,2 km, integrată cu aplicatoare de etichete sau porți volumetrice. De asemenea, au fost incluse soluții pentru accelerarea procesului de încărcare a vehiculelor prin echiparea porților de expediere cu transportoare telescopice. Susținerea operațiunii de depozitare este asigurată, de asemenea, de o flotă de aproximativ 40 de stivuitoare multifuncționale. Toate soluțiile utilizate în cadrul facilității sunt concepute pentru a asigura atât eficiența operațională a depozitului, cât și pentru a sprijini activitatea echipei.

“Menținerea unui echilibru între progresul tehnologic și inovare, pe de o parte, și standardizarea și reproductibilitatea soluțiilor, pe de altă parte, ne permite să accelerăm ritmul de implementare și punere în funcțiune a următoarelor depozite”, comentează Anna Goćwin, Programme Manager LPP Logistics.

Noua unitate va avea aproape 300 de angajați în diverse specializări. Compania se concentrează nu numai pe a crea un loc de muncă modern și prietenos, ci și pe formarea și pregătirea echipei locale conform standardelor logistice și de bune practici. De asemenea, se va asigura infrastructura necesară transportului angajaților – sunt prevăzute 2 linii de transport public, cu posibilitatea de a lansa linii de autobuz dedicate. De asemenea, în parcarea companiei au fost amenajate șapte stații de încărcare pentru mașinile electrice.

Construcția, realizată pentru operatorul logistic polonez de către dezvoltatorul CTP România, a durat mai puțin de un an, devenind acum parte din CTPark Bucharest West, cel mai mare parc industrial din Europa Centrală și de Est.

“Parteneriatul nostru cu LPP ilustrează capacitățile CTP de a găzdui centre de distribuție regionale în parcurile noastre majore, cum ar fi CTPark Bucharest West, și de a ne adapta rapid la nevoile specifice ale clienților noștri. Expertiza echipei CTP asigură o analiză amănunțită și o implementare precisă a detaliilor tehnice, garantând livrarea unui rezultat excepțional. Acest lucru include construirea unei clădiri care se aliniază la cele mai recente și mai înalte standarde de sustenabilitate în mai puțin de un an”, spune Andrei Bentea, Senior Business Developer la CTP România.

Clădirea a fost proiectată ținând cont de standardele de certificare ISO14001 pentru construcții și managementul proprietății, precum și de principiile de construcție durabilă. Centrul de distribuție este în curs de certificare BREEAM. Facilitatea este alimentată de surse de energie regenerabilă, cu 10.000 de metri pătrați de panouri solare cu o capacitate totală de 2 MW instalate pe acoperiș. Alimentarea cu energie de la instalația fotovoltaică va acoperi 30 % din necesarul de energie al unității.

LPP Logistics este un operator logistic care gestionează rețeaua de aprovizionare și distribuție a Grupului LPP, care cuprinde centre de distribuție și centre de aprovizionare cu o suprafață totală de aproape 0,5 milioane de metri pătrați. Acesta operează pe trei continente, oferind o gamă completă de servicii logistice – de la transportul maritim, feroviar și rutier, prin operarea propriei agenții vamale, până la logistica avansată a depozitelor, folosind sisteme moderne precum WMS, automatizarea depozitelor sau soluții Warehouse Intelligence bazate pe algoritmi de inteligență artificială.

LPP este o afacere de familie poloneză, fiind una dintre cele mai dinamice companii din industria de îmbrăcăminte din regiunea Europei Centrale. De 30 de ani activează cu succes în Polonia și în străinătate, vânzând colecții în capitale prestigioase precum Londra, Helsinki și Tel Aviv. LPP gestionează 5 branduri de modă: Reserved, Cropp, House, Mohito și Sinsay, a căror ofertă este disponibilă în prezent în vânzări tradiționale și online pe aproape 40 de piețe din întreaga lume. Compania dispune de o rețea de peste 2.000 de magazine cu o suprafață totală de 1,9 milioane de metri pătrați și distribuie anual îmbrăcăminte și accesorii pe 3 continente. LPP joacă, de asemenea, un rol important, oferind locuri de muncă pentru aproape 30.000 de persoane în birourile și structurile de vânzări din Polonia, țări din Europa, Asia și Africa. Compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia ca parte a indicelui WIG20 și face parte din prestigiosul indice MSCI Poland.