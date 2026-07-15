Migranții, inclusiv refugiații, stabilizează piața forței de muncă din Germania

Migranții, inclusiv solicitanții de azil, au avut în ultimul deceniu o contribuție critică la asigurarea de competențe pentru piața muncii din Germania, conform Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA), transmite DPA.

Cetățenii străini au fost responsabili pentru 43% din creșterea ratei angajării în perioada iunie 2014 și iunie 2025, aproximativ o treime venind din opt țări unde sunt cei mai mulți solicitanți de azil. Fără imigrație, piața forței de muncă ar fi scăzut drastic, a informat organizația cu sediul la Nuremberg.

Numărul cetățenilor germani de vârstă activă a scăzut cu 3,9 milioane între 2014 și 2024, în timp ce numărul cetățenilor străini de vârstă activă a crescut cu 3,4 milioane în aceeași perioadă.

‘Această modificare poate fi atribuită integrării cu succes pe piața forței de muncă. Refugiații au avut o contribuție semnificativă la creșterea ratei angajării’, a apreciat Daniel Terzenbach, membru executiv al BA.

Acesta a subliniat că numărul celor angajați full-time din principalele țări de unde au venit refugiați a fost mai mult decât dublu în ultimii cinci ani, principalii contributori fiind Siria și Afganistan.

Directorul general al BA, Andrea Nahles, a atras atenția că actuala și potențiala forță de muncă va scădea pentru prima dată în 2026, cu aproximativ 40.000, tendința urmând să continue, ținând cont de schimbările demografice.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA) a informat recent că numărul mediu de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă s-a redus în iunie cu 1.000, la 2,984 milioane, în timp ce analiștii se așteptau la o creștere de 7.000.

Rata șomajului s-a menținut în iunie la 6,3%, în linie cu previziunile.

‘Piața muncii încă nu a luat amploare în iunie. Deși numărul șomerilor a scăzut în linie cu tendințele sezoniere, rămâne virtual stagnant în termeni ajustați sezonier’, a apreciat Marc Schattenberg, economist la Deutsche Bank.

La rândul ei, Andrea Nahles a declarat că există puține indicii ale schimbărilor de pe piața muncii. ‘Rata șomajului scade doar foarte puțin, iar numărul angajaților care achită contribuțiile de asigurări sociale continuă să scadă ușor’, a precizat Nahles.

Economiștii avertizează că în următoarele luni ar putea crește rata șomajului, companiile urmând să ia decizii ca reacție la șocurile geopolitice, cum ar fi conflictul din Iran.

‘Datele publicate marți privind piața muncii indică unele aspecte pozitive. Totuși, recenta tendință descedentă nu s-a oprit, ci a luat o pauză’, a apreciat Carsten Brzeski, analist la ING.

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 16.000, la 648.000, în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025.

Cercetătorii spun că schimbările demografice sunt acum vizibile pe piețele regionale ale muncii. Mulți angajați din generația ‘baby boomer’ se pensionează și rămân puțini tineri care să-i înlocuiască.