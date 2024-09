Ministrul Energiei: Cel mai tare mă preocupă stocarea energiei verzi, în paralel cu reducerea importurilor din China

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirmă că una dintre preocupările sale principale este cea legată de cel mai tare mă preocupă stocarea a-a-numitei „energii verzi”, în paralel cu reducerea importurilor din China şi crearea unei pieţe româneşti de producere a materiilor prime pentru instalaţiile de panouri fotovoltaice. Burduja estimează că, până la sfârşitul anului viitor, România va creşte capacitatea instalată de energie fotovoltaică de la 3,4 gigawaţi, cât este în prezent, la 4,2 gigawaţi, iar această capacitate se va dubla până în 2030.

”Vă spun foarte clar că cel mai tare mă preocupă stocarea «energiei verzi», în paralel cu reducerea importurilor din China şi crearea unei pieţe româneşti de producere a materiilor prime pentru instalaţiile de panouri fotovoltaice, inclusiv de baterii. (…) Mergem în paralel cu investiţii atâta în noi capacităţi de producere a energiei, cât şi în reţete. Am semnat contracte pentru reţele (transport şi distribuţie) de peste 7 miliarde lei. De asemenea, accelerăm investiţiile în una dintre nevoile actuale ale sistemului energetic naţional (SEN): stocarea. Din PNRR, vom semna în curând contracte pentru capacităţi de stocare de aproximativ 1.500 MWh. În plus, am aprobat în guvern prioritatea de a învesti 150 milioane de euro în stocare, apel pe care îl vom lansa în această toamnă, după ce primim acordul final de la Banca Europeană de Investiţii”, afirmă Sebastian Burduja într-un interviu publicat sâmbătă de ziarulunirea.ro.

Potrivit ministrului Energiei, până la sfârşitul anului viitor, România va creşte capacitatea instalată de energie fotovoltaică de la 3,4 gigawaţi, cât este în prezent, la 4,2 gigawaţi, iar această capacitate aproapemse va dubla până în 2030.

”Capacitatea instalată de energie fotovoltaică în prezent, inclusiv cea provenită de la prosumatori, este de 3,4 GW. Conform Strategiei Energetice, se preconizează că până la sfârşitul anului 2025 România va atinge o capacitate instalată de 4,2 GW, urmând să ajungă la 8,2 GW în 2030 şi la 14,8 GW până în 2035. Cei 3.4 GW includ şi prosumatorii (1.710 MW prosumatori + 1.668 MW, conform site-ului ANRE)”, a subliniat Burduja.

Acesta subliniază că Ministerul Energiei finanţează investiţii pentru capacităţi fotovoltaice atât prin Planul Naţional pentru Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cât şi prin Fondul pentru modernizare.

Prin PNRR, Ministerul Energiei a derulat în perioada martie 2022 – decembrie 2023 un apel de proiecte pentru dezvoltarea de capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv fotovoltaice şi eoliene, în cadrul căruia au fost depuse 744 de proiecte, aprobate spre finanţare 446 de proiecte şi încheiate 303 contracte de finanţare. Valoarea proiectelor contractate este peste 400 de milioane de euro, iar capacitatea instalată, de aproximativ 1.800 MW.

La nivelul Fondului pentru modernizare, în perioada decembrie 2023 – martie 2024, Ministerul Energiei a derulat apelul de proiecte ”Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru solicitanţii din sectorul public”.

Până la data închiderii apelului au fost depuse 1.408 cereri de finanţare, dintre care 12 au fost retrase, cele 1.396 de proiecte rămase având o valoare a finanţării solicitate de 705.489.332 euro. „Estimăm că până la 31 decembrie 2026, termenul de finalizare a investiţiilor, se va instala o capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de peste 500 MW”, afirmă Sebastian Burduja, în acest context.